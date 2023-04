Mircea Cărtărescu, în turneu de promovare în SUA a ediției în limba engleză a romanului „Solenoid”

168455 – 03042023 – ICR New York organizează, în perioada 3-14 aprilie 2023, turneul de lansare a ediției în limba engleză a romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu, apărut la Editura Deep Vellum, în toamna anului trecut, în traducerea lui Sean Cotter, cu sprijinul Centrului Național al Cărții, prin programul TPS. Turneul va cuprinde cinci orașe din America de Nord – San Francisco, Seattle, Dallas, Houston și New York, iar evenimentele vor fi organizate în spații foarte cunoscute, precum City Lights Bookstore, Seattle Public Library, UT Dallas, Inprint Publishing și McNally Jackson Books Seaport.

La sfârșitul anului 2022, Deep Vellum – o editură recunoscută pentru excelentele traduceri din autori europeni – a publicat ediția în limba engleză a romanului Solenoid de Mircea Cărtărescu, în traducerea unuia dintre cei mai apreciați traducători contemporani de literatură română, Sean Cotter. Încă de la apariția sa în SUA, Solenoid a suscitat entuziasmul criticilor și al marelui public. Romanul s-a bucurat de numeroase recenzii de întâmpinare laudative, iar primul tiraj al cărții a fost epuizat la scurt timp după apariție.

Devenită o adevărată revelație a sezonului literar actual, Solenoid a fost numită una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 de New Yorker, Publishers Weekly, The Financial Times, Words Without Borders. La sfârșitul lunii februarie 2023, Los Angeles Times Book Prize a anunțat finaliștii premiilor pe care le vor acorda la 21 aprilie 2023, în cadrul unei ceremonii organizate la Bovard Auditorium din cadrul University of Southern California, printre volumele selectate numărându-se și Solenoid.

Evenimentele de promovare a cărții vor acoperi o mare parte a Statelor Unite, începând la San Francisco și continuând cu Seattle, Dallas, Houston și New York. La San Francisco, lansarea va avea loc chiar la City Lights Bookstore, legendar spațiu literar, unul dintre locurile de naștere ale influentei mișcări Beat, în timp ce la New York Mircea Cărtărescu se va întâlni cu cititorii americani într-una dintre librăriile cele mai cunoscute ale Manhattan-ului, McNally Jackson Books. Interlocutorii celebrului scriitor român vor fi personalități ale vieții literare și culturale americane.

Turneul de promovare a romanului Solenoid este organizat de Institutul Cultural Român și ICR New York, în parteneriat cu Editura Deep Vellum, cu sprijinul City Lights Bookstore, Seattle Public Library, Wild Detectives, UT Dallas, Inprint Publishing, McNally Jackson Books și American Romanian Cultural Society Seattle.

La finalul fiecărei întâlniri autorul român va acorda autografe.

Programul complet al evenimentelor organizate în cadrul turneului poate fi consultat pe website-ul ICR New York, https://www.rciusa.info/, toate informațiile cu privire la evenimentele la care scriitorul Mircea Cărtărescu va participa urmând a fi actualizate în timp real.