ANCOM supune consultării publice actualizări și completări ale procedurii administrative de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio

168819 – 11052023 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a publicat spre consultare proiectul de decizie de modificare si completare a deciziei nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio.

Aceasta procedura este examinata periodic si imbunatatita atat prin prisma evolutiei tehnologiilor de comunicatii electronice si a experientei dobandite in aplicarea acesteia, cat si in lumina principiilor generale statuate in actele normative cu caracter primar, care reglementeaza activitatea de emitere a actelor administrative de catre institutiile ce compun administratia publica.

Principalele propuneri de modificare si completare

Prin proiectul supus consultarii publice, Autoritatea propune procedura de solicitare a aprobarii si conditiile in care operatorii pot utiliza in comun spectrul radio detinut. Astfel, utilizarea in comun a spectrului de frecvente radio este permisa doar intre operatori care detin drepturi de utilizare a frecventelor radio in anumite benzi de frecvente specificate in cuprinsul deciziei nr. 353/2015 si doar daca in benzile respective nu mai exista spectru radio disponibil la momentul solicitarii, in conditiile in care masura nu este de natura sa restranga, impiedice sau sa denatureze concurenta. Operatorii trebuie sa-si indeplineasca toate obligatiile individuale de acoperire sau de dezvoltare, dupa caz, incluse in licentele detinute, chiar si in situatia in care utilizeaza in comun spectrul radio.

Proiectul de decizie mai prevede posibilitatea ca drepturile de utilizare a frecventelor radio sa poata fi inchiriate in intregime sau partial in cazul benzilor de frecvente radio precizate, de asemenea, in cuprinsul deciziei mentionate anterior. Inchirierea drepturilor de utilizare a frecventelor radio necesita acordul prealabil al ANCOM care va analiza daca aceasta actiune permite mentinerea unei concurente durabile intre operatori si daca, prin investitiile in tehnologie pe care le aduce, contribuie in mod real la cresterea conectivitatii oferite utilizatorilor.

Alte modificari propuse au vizat simplificarea procedurii de autorizare a statiilor de baza din componenta retelelor publice de comunicatii electronice mobile si mobile/fixe, care fac obiectul licentelor de utilizare a frecventelor acordate prin procedura de selectie in benzile de frecvente specificate in cuprinsul deciziei, precum si actualizarea textului unor articole, ca efect al adoptarii Legii nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecventelor radio poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 12.06.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.