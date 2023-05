Generalul Daniel Petrescu: Este responsabilitatea noastră, ca stat situat pe flancul estic aliat, de a dezvolta capacitatea necesară asigurării întăririi forțelor NATO pe acest flanc

168917 – 21052023 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat vineri, 19 mai, la cea de-a VII-a ediție a „Black Sea and Balkans Security Forum”, eveniment organizat de think-tank-ul românesc New Strategy Center. Oficialul militar a fost invitat ca vorbitor la panelul intitulat „One Front, One Vision, One Strategy. NATO’s Deterrence and Defence Policy Against Russian Aggression on the Eastern Flank”.

Șeful Apărării a discutat despre necesitatea adaptării sistemelor defensive aliate la condițiile impuse de noua eră a apărării colective, în care s-a intrat odată cu declanșarea războiului Federației Ruse în Ucraina.

„Întărirea militară și unitatea au fost caracteristicile răspunsului dat de NATO agresiunii armate a regimului de la Moscova față de poporul ucrainean. Suntem sincronizați cu ceea ce se derulează la nivel NATO, inclusiv prin sincronizarea planificării apărării naționale cu planificarea apărării aliate. Suntem în proces de dezvoltare a forțelor în acord cu termenii planurilor, creăm structurile de comandă-control și delegăm comandanţilor autoritatea necesară pentru a îndeplini misiunile stabilite”, a declarat generalul Petrescu în cadrul dezbaterii.

Totodată, generalul Daniel Petrescu a afirmat că Federația Rusă a transformat bazinul Mării Negre într-o arie de operații, prin atacurile frecvente cu rachete lansate din Marea Neagră de Forțele Armate Ruse împotriva Ucrainei. Acțiunile ofensive declanșate în mod nejustificat de Rusia împotriva Ucrainei au făcut din Marea Neagră și din zona Balcanilor o regiune caracterizată de o permanentă instabilitate, cu potențial de-a alimenta conflictele înghețate.

„Lecțiile identificate din conflictul dus în apropierea granițelor noastre influențează modul în care planificăm și dezvoltăm capabilitățile defensive proprii, inclusiv prin pregătirea teritoriului pentru apărare și asigurarea stocurilor, care sunt foarte importante. În termeni strict legați de apărare, pentru că apărarea teritoriului aliat este focusul nostru organizațional, suntem angajați pe mai multe linii de efort, cum ar fi dezvoltarea unor capabilități robuste ISR (informații, supraveghere și cercetare), supraviețuirea sistemelor strategice de comandă-control, apărarea antiaeriană, capabilități de tragere de precizie cu bătaie lungă și altele”, a arătat șeful Apărării.

Generalul Petrescu a subliniat că obiectivul principal rămâne descurajarea Rusiei de a provoca militar spațiul euro-atlantic: „Până acum, descurajarea a funcționat. Nu a existat vreo amenințare militară asupra vreunui stat NATO. Suntem în măsură să apărăm fiecare centimetru pătrat al teritoriului aliat. În context național, suntem mulțumiți pentru alocarea bugetară de 2,5% din PIP pentru Apărare, începând cu acest an. Rămânem foarte atenți ca această alocare să obțină cele mai bune efecte. Suntem interesați de programare de înzestrare cu capabilități pentru forțele aeriene, cu sisteme de antiaeriene portabile, cu sisteme antiaeriene cu raza scurtă și foarte scurtă de acțiune, cu capabilități de infanterie mecanizată, cu sisteme aeriene fără pilot, capabilități de război electronic, capabilități navale și altele. În același timp, construim capabilități de mobilitate și de asigurare a condițiilor țării-gazdă pentru trupele aliate dislocate aici. Este responsabilitatea noastră, ca stat situat pe flancul estic aliat, de a dezvolta capacitatea necesară asigurării întăririi forțelor NATO pe acest flanc.

De asemenea, oficialul militar a arătat că se acționează pentru menținerea și chiar creșterea participării forţelor românești în operații conduse de NATO și UE: „Avem o implicare consistentă în misiunea EUFOR ALTHEA a UE în Bosnia și Herțegovina, pentru că suntem conștienți că securitatea în Balcani este legată de securitatea Mării Negre. Așadar, ne construim securitatea prin consolidarea propriei capacități defensive și prin angajamentele pe care le avem în context NATO și UE, respectiv în baza parteneriatului strategic cu Statele Unite. Și cred că trebuie să ne transformăm împreună pentru că doar împreună ne putem atinge obiectivele din domeniul apărării”.

În marja conferinței, generalul Daniel Petrescu a avut întâlniri bilaterale cu generalul-locotenent Karel Řehka, șeful Statului Major al Apărării din Republica Cehia, cu viceamiralul Keith Blount (Marea Britanie), comandantul MARCOM (NATO Maritime Command), și cu generalul-locotenent Stephen Kelsey (Canada), locțiitorul comandantului JFC Naples (Allied Joint Force Command Naples).