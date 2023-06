Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

169244 – 22062023

59.479 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 59.479 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate (5.887); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.217); lucrător comercial (2.820); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.687); curier (2.156); manipulant mărfuri (1933); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.712); ambalator manual (1.384); femeie de serviciu (1.364); muncitor necalificat în industria confecţiilor(1.245).

Din cele 59.479 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 3.121 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (funcţionar administrativ; inginer în diferite domenii de activitate; tehnician electronică; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală etc.), 9.664 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; curier; conducător auto transport rutier de mărfuri; şofer autoturisme şi camionete etc), 11.459 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; sudor; confecţioner asamblor articole din textile; fierar betonist; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice etc.), restul de 35.235 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; femeie de serviciu; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării.

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

242 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 242 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 104 locuri de muncă pentru: farmacist; instalator; electrician; mecanic;

Austria – 70 locuri de muncă pentru: sudor TIG pentru construcție țevi; constructor țevi conform ISO; supraveghetor conducte industriale; sudor TIG/MAG pentru construcție și reparații rezervoare; mașinist, montator instalații, mecanic întreținere instalații; sudor autogen; montator țevi de termoficare pentru construcții; constructor panouri de control; tehnician electrician (instalator); supraveghetor construcții și reparații rezervoare; supraveghetor instalații electrice; supraveghetor instalații mecanice; montator hidraulic (Ermeto);

Irlanda – 30 locuri de muncă pentru: şofer autobuz/autocar;

Germania – 14 locuri de muncă pentru: electronist – specializat in mentenanţă; mecanic industrial; operator utilaje şi instalaţii; zidar; asistent medical generalist sau asistent medical de radiologie; asistent medical; farmacist; mecanic instalații pentru refrigerare, aer condiţionat şi pompe de căldură;

Olanda – 11 locuri de muncă pentru: serigraf; legumicultor;

Spania – 9 locuri de muncă pentru: medic specialist neurologie; medic reumatolog; tehnician mentenanţă electromecanică – automatică echipamente industriale electromecanic-bobinator maşini electrice rotative;

Malta – 4 locuri de muncă pentru: inginer mecanic; director executiv operaţiuni.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.