Ministrul Transporturilor a verificat stadiul lucrărilor la podul de la Brăila. Inaugurarea, amânată pentru 6 iulie

169259 – 23062023 – Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a verificat stadiul lucrărilor la podul de peste Dunăre de la Brăila. Iniţial, inaugurarea lucrării fusese anunţată pentru 27 iunie, însă Grindeanu a spus că a fost amânată pentru începutul lunii iulie, mai exact, 6 iulie.

Am hotărât împreună cu colegii și autoritățile publice locale, cu CNAIR și antreprenorul și companiile care au lucrat aici ca darea în circulație să fie făcută cât de repede putem și asta înseamnă 6 iulie. În 6 iulie vom putea să dăm în circulație pe varianta Măcin. Lucrările sunt aproape de 100% finalizate, mai sunt câteva lucruri de pus la punct, în rest toate sunt finalizate. Dar am luat decizia de a da drumul la circulație cât se poate de repede, pe 6 iulie, deși vor mai urma lucrări. Până la sfârșitul anului trebuie dată în circulație și varianta Jijila și se va termina și aceasta. Dar următoarele săptămâni după darea în circulație vor trebui demontate aceste macarale mari. Atunci am avut de ales între două variante: ori mai ținem o lună și ceva, două, până reușesc să demonteze macaralele, și ar însemna să treacă tot sezonul estival, când va fi foarte mult folosit acest pod, ori să facem un program, astfel încât să poată fi folosit podul, iar în anumite ore să se facă demontarea acestor macarale. Vom lăsa deschisă circulația tot weekendul fără niciun fel de întrerupere, pentru credem că va fi cea mai circulată perioadă. De dimineața de la 6 până seara la 8-9 să fie deschisă circulația, urmând ca pe timpul nopții să poată să facă aceste lucrări de demontare a macaralelor, care nu pot fi făcute sub trafic”, a declarat Sorin Grindeanu.

