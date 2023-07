Creșteri de peste 25% ale vitezei de download pentru internetul fix și mobil în 2022

169375 – 06072023 – „Calitatea serviciilor de acces la internet s-a imbunatatit in anul 2022 cand am inregistrat o crestere a vitezelor medii de download si upload la nivel national atat pentru conexiunile fixe, cat si pentru cele mobile. Astfel, in anul 2022, testele realizate prin Netograf au indicat ca viteza medie de download la nivel national prin conexiunile fixe a fost de 331 Mbps, iar cea prin conexiunile mobile de 38 Mbps”, a declarat presedintele ANCOM, Valeriu Zgonea, cu ocazia publicarii Raportului privind calitatea serviciului de acces la internet, disponibil aici.

Media nationala – download si upload internet fix

Conform rezultatelor testelor realizate de utilizatorii finali in cadrul platformei Netograf pe parcursul anului 2022, viteza medie de download la nivel national a crescut cu aproximativ 27% fata de anul precedent, inregistrand o valoare de 331 Mbps, iar viteza medie de upload a ajuns la 280 Mbps pentru serviciul de acces la internet la punct fix, cresterea procentuala fiind semnificativa: 56% fata de nivelul anului 2021.

Media nationala – download si upload internet mobil

In ceea ce priveste serviciul de internet mobil, viteza medie de download la nivel national a ajuns la 38 Mbps, inregistrand o crestere de circa 26%, iar viteza medie de upload a atins o valoare de 15 Mbps, fiind mai mare cu 46% fata de media nationala din anul precedent.

Statistici privind testele efectuate prin Netograf

Dintr-un numar total de 133.641 de teste valide efectuate in anul 2022, 77% au fost realizate pe conexiuni fixe si 23% pe conexiuni mobile.

La nivel de judete, cele mai multe teste valide pentru serviciile de internet fix au fost efectuate in Bucuresti (7201 teste), Prahova (2675 teste), Ilfov (2532 teste), Cluj (1782 teste) si Iasi (1756 teste). Pentru serviciile de internet mobil, cele mai multe teste valide au fost localizate in Bucuresti (6920), Timis (1149), Iasi (1122), Ilfov (1022) si Brasov (824).

Parametrii de calitate pentru serviciile de acces la internet

Furnizorii au libertatea sa-si stabileasca valorile parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet conform politicii lor comerciale si tehnologiilor folosite.

In cazul serviciului de acces la internet prin retele fixe, viteza depinde de specificatiile hardware/software ale terminalului de pe care utilizatorul efectueaza masuratorile, de nivelul de utilizare a procesorului, traficul de fundal si memoria RAM libera din timpul masuratorilor, de numarul echipamentelor conectate la aceeasi retea care pot genera trafic in timpul masuratorilor etc.

In cazul serviciului de acces la internet prin retele mobile, viteza masurata este influentata de efectuarea masuratorilor in interiorul sau in exteriorul unei cladiri, de conditiile atmosferice, de numarul utilizatorilor finali care acceseaza simultan serviciul in aceeasi arie, de echipamentul terminal, sistemul de operare etc. Este important ca utilizatorii sa tina cont de faptul ca majoritatea ofertelor dedicate clientilor rezidentiali disponibile pe piata nu garanteaza atingerea unei anumite viteze pe intreaga perioada de utilizare a serviciului de acces la internet.

Pentru a asigura transparenta informatiilor privind calitatea serviciului de acces la internet, furnizorii au obligatia de a preciza in contracte si pe paginile proprii de internet valorile urmatorilor parametri de calitate tehnici: viteza minima, viteza de transfer disponibila in mod normal, viteza maxima si viteza promovata (pentru serviciile de acces la internet prin retele fixe) si viteza maxima estimata si viteza promovata (pentru serviciile de acces la internet prin retele mobile).

Cel mai recent studiu privind utilizarea serviciilor de comunicatii electronice de catre utilizatorii finali, persoane fizice (decembrie 2022) realizat de ANCOM arata ca 29% dintre respondenti nu cunosc viteza abonamentului/din contract pentru servicii de acces la internet fix, cu un procent mai mare (37%) in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25-34 de ani.In acelasi timp, intrebati ce i-a determinat sau i-ar determina sa achizitioneze un abonament de internet fix cu o viteza de 1000 Mbps sau mai mult, 47% dintre respondenti au ales ca raspuns viteza reala/garantata.

Raport privind calitatea serviciului de acces la internet pentru anul 2022

Raportul prezinta statistici comparative privind calitatea serviciilor de acces la internet, pentru anul 2022, atat din perspectiva parametrilor tehnici, asa cum au fost experimentati de utilizatori si masurati prin intermediul Netograf, cat si din perspectiva parametrilor administrativi, conform datelor transmise de furnizori prin intermediul aceleiasi platforme.

Raportul este disponibil pe pagina de internet a ANCOM, aici.