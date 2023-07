Roaming intre Romania si Republica Moldova, in primul an de Acord: mai ieftin, mai mult

Roaming intre Romania si Republica Moldova, in primul an de Acord: mai...

169396 – 09072023 – ANCOM si ANRCETI au publicat Raportul comun după primul an de aplicare a Acordului de roaming intre Romania si Republica Moldova. Raportul arată cresterile spectaculoase ale traficului de internet in roaming in 2022, de 20 de ori in cazul utilizatorilor din Republica Moldova găzduiti in roaming in Romania, respectiv de aproape 3 ori, in cazul utilizatorilor din Romania găzduiti in roaming in Republica Moldova. Primul an al Acordului marchează totodată cresteri importante ale traficului de telefonie in roaming intre cele două state.

Raportul integral privind evolutia serviciilor de roaming intre Romania si Moldova in anul 2022 este disponibil aici si aici.

Cresterea traficului de roaming bilateral a fost consecinta ieftinirii tarifelor acestor servicii, realizată de operatorii din cele două state in aplicarea Acordului. Astfel, in Republica Moldova, utilizatorii de roaming cu Romania s-au bucurat de o scădere esentială si rapidă a tarifelor prin aplicarea „roamingului ca acasă” cu Romania. In Romania, reducerile tarifelor pentru roamingul cu Republica Moldova au fost mari, in special pentru internetul in roaming (-65%).

Conform raportului, costul cosului mediu de consum in roaming in cele 2 state a scăzut cu aproape 70% in cazul utilizatorilor din Republica Moldova si cu 30% in cazul celor din Romania.

In ceea ce priveste apelurile internationale bilaterale, reducerile tarifelor au fost, cu unele exceptii, sub asteptări in ambele state, astfel că evolutia consumului a fost modestă: cresteri de 25-27% in volum (număr de minute), depăsite insă de cresterile numărului de utilizatori unici care au efectuat astfel de apeluri in 2022 (cresteri de 32-46%). Astfel, consumul mediu de apeluri internationale/utilizator a scăzut, in ambele state.

Cele două autorităti de reglementare vor continua monitorizarea si raportarea evolutiilor si efectelor Acordului.

Guvernele Romaniei si al Republicii Moldova au semnat pe 11 februarie 2022 un Acord privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming international si a celor de apeluri internationale intre cele două state. Acordul a intrat in vigoare pe 25 martie 2022 si este pus in aplicare cu sprijinul cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Reglementare in Comunicatii Electronice si Tehnologia Informatiei (ANRCETI) din Republica Moldova, respectiv cu sprijinul Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), in Romania.

Acordul urmăreste să creeze cadrul de colaborare intre cele două state in scopul reducerii sustenabile a tarifelor de furnizare, pe piata cu amănuntul, a serviciilor de roaming international: voce, SMS si date, respectiv a celor de apeluri internationale intre cele două state.

Mai multe informatii despre roamingul cu Republica Moldova, aici.