Constanța – a patra Conferință Regională de promovare a Campaniei Naționale   „Reciclăm în România”

169640 – 04082022 – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a participat astăzi la Constanța, la cea de-a patra conferință regională de promovare a Campaniei Naționale „Reciclăm în România”

Conferința moderată de Mihai Drăgan – director Direcția Comunicare MMAP, a avut ca speakeri parteneri de cheie în demersul nostru de a promova o politică de prevenire a generării deșeurilor și de integrare a unor măsuri eficiente de gestionare a acestora, precum: Dan-Ștefan Chiru – secretar de stat MMAP, Andrei Corlan – comisar general Garda Națională de Mediu, Ana Vătămanu – președinte Asociația de Dezvoltare Durabilă Constanța, Geanin Șerban – președinte OIREP Ambalaje, Dragoș Călugăru – director general Asociația ECOTIC, Raul Pop – manager programe Asociația ECOTECA, Anca Marinescu – Corporate Affairs&Public Relations Manager RetuRO SGR și Marius Costache – director general Greenweee&GreenGlass Recycling.

„Mă bucur foarte mult ca pot participa astăzi la acest eveniment, la Constanța, un județ reprezentativ și un oraș cu rezultate vizibile în gestionarea deșeurilor.

Campania ”Reciclăm în România” este una de conștientizare deoarece, în urma sondajelor, am ajuns la concluzia că problema comunicării cu cetățenii este esențială, pentru că nu doar primarul trebuie să pună la dispoziție un serviciu adecvat, nu doar Ministerul Mediului sau Garda de Mediu și reprezentanții din serviciile de salubritate trebuie să acționeze eficient, ci și cetățenii trebuie să înțeleagă ce au de făcut. Este nevoie un efort comun și împreună putem face diferența!

Pe lângă conștientizare, e nevoie de investiții masive, fie că discutăm despre infrastructura de colectare, despre instalații complexe de depozitare, de biodigestoare, de stații de sortare, există noi și noi tehnologii. Cine și-ar fi imaginat acum 20 de ani că va veni ziua când, printr-un buget guvernamental, investim 1,2 miliarde euro nu doar în centre cu aport voluntar, ci și în insule digitalizate, în sisteme care vor reuși să digitalizeze acest proces mergând până la identificarea persoanei și cântărirea cantității de deșeuri.

Așteptăm ca toți factorii responsabili să facă demersurile necesare, să își asume responsabilitatea de a separa și de a reduce producerea de deșeuri și asta nu se poate fără implicarea responsabilă și asumată a autorităților locale, a noastră a tuturor. Doar prin colaborare și educare, putem proteja mediul înconjurător și sănătatea publică” a precizat Mircea Fechet.

„La momentul actual, având în vedere schimbările care se produc, trebuie să vorbim despre deșeuri ca despre resurse. Din păcate, în România, avem o rată de umplere de 50% la groapă, iar pentru 2025 avem o țintă de 55%. Nici Constanța nu stă bine la acest capitol.

Am aplicat și avem finanțare pentru 275 ecoinsule digitale în municipiul Constanța, am aplicat pentru două centre de aport voluntar (CAV-uri) și un centru de aport voluntar pentru întreaga regiune. Cu 2,5 milioane de lei, am achiziționat 14 ecoinsule pe care le-am repartizat în Constanța, pentru cetățenii noștri, am distribuit cartelele, am făcut educație, am distribuit flyere, broșuri, dar la final, am aflat că doar 10% din cetățeni depun fracții separate, solide și biodegradabile.

Prin urmare, este nevoie de conștientizare, această campanie derulată de MMAP este binevenită, dar este nevoie și de amenzi, chiar dacă nu acest lucru ne dorim să facem. Avem un program în școli pentru educarea copiilor, pentru că dacă aceștia înțeleg cum să recicleze, le vor spune și părinților” a subliniat Vergil Chițac, primarul Municipiului Constanța, în intervenția sa.

”Reciclăm în România” este prima campanie națională de acest tip dezvoltată de MMAP în parteneriat cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și care are drept scop creșterea gradului de informare și conștientizare a importanței colectării separate. Campania de comunicare este una integrată, difuzată la cele mai urmărite televiziuni și radiouri și cu o componentă consistentă de comunicare online și în social media, bazată pe comunicarea de spoturi educative și amuzante despre colectarea separată, care au ca țintă inclusiv copiii, adolescenții și tinerii.

Campania urmărește să determine o creștere a gradului de conștientizare cu privire la importanța colectării separate a deșeurilor în gospodării, dar un alt segment de public cheie sunt chiar primăriile și autoritățile locale care au în directă subordine serviciile de salubritate și, prin urmare, trebuie să implementeze efectiv creșterea gradului de colectare separată și reciclare.

Pentru mai multe detalii accesați: https://reciclaminromania.ro/ sau paginile de social media ale proiectului.