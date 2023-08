Grupul E T A J artist-run space traversează pentru prima dată Oceanul, în căutarea visului american

169619 – 02082022 – Călătoria-performance „iMigrate. The Biology of Transition” documentează, din multiple perspective artistice, drumul migranților români spre Țara Făgăduinței. Într-un road-residency spre America, Mircea Modreanu, Ilina Schileru, Lucian Sandu Milea și Răzvan Năstase, artiști din colectivul independent E T A J artist-run space, creează pe străzi, în metrou, în gări și în aeroporturi, pentru a expune la capătul drumului, în Galeria Durden and Ray din Los Angeles. În luna septembrie, grupul va prezenta această călătorie de inițiere într-o expoziție la Galeria E T A J din București. Acest proiect îi asigură o dimensiune transatlantică grupului E T A J, prezent până acum doar la nivel european.

E T A J artist run-space reface simbolic drumul migranților români spre America, un spațiu mixt etno-cultural, care găzduiește zeci de milioane de oameni care au vânat cândva legendarul vis american. Câți din Europa de Est au visat vreodată să fugă în America? Câți mai visează? Câți s-au trezit din reverie? Poate că visul american a fost întotdeauna doar un mit, speranța în justiție și libertate dublată de iluzia chinuitoare a individualismului absurd, care condiționează succesul de performanța de unul singur. Un drum de la zero spre un vârf fabulos, parcurs doar cu energie proprie, fără ajutorul familiei sau al comunității. Patru artiști examinează, dintr-o perspectivă subiectivă, cele mai noi sensuri ale acestei legende, căutându-i semnele în gesturile și privirile călătorilor contemporani către Lumea Nouă. Poate vor găsi visuri alternative, ascunse prin aeroporturi, prin gări sau pe străzile din Los Angeles.

Călătoresc fără bani în buzunar spre fortăreața bunăstării hollywoodiene, un loc în care săracii se pot rătăci doar din întâmplare, purtând de colo-colo responsabilitatea propriilor lipsuri. Va fi acest paradis remodelat de o lume frământată de crize, de la cele politice, climatice și umanitare, la valul inflaționist post-pandemic? Cum este noua realitate globală modelată de migrație, de victimele războiului, de solicitanții de azil sau de noile diviziuni de clasă? Cum afectează tectonica politică mediile artistice din întreaga lume? Aflați pe urmele noilor American Dreamers, cei patru călători începători examinează, dintr-o perspectivă artistică, indiciile care ar putea anunța noi înțelesuri ale vechii povești, pornind de la promisiunea succesului material sau mobilitate socială, spre nuanțe contemporane, cum ar fi noile idealuri comunitare sau libertatea de a-ți alege propriul mod de viață. Redefinite într-un cadru global frământat, în care națiunile par să se izoleze în granițele lor, anticipând scenarii întunecate: criză și regresie.

Imagini eterogene într-un cadru colectiv

Imaginată sub conceptul light-travel art, călătoria-performance „iMigrate. The Biology of Transition” adună multiple puncte de vedere și perspective asupra migrației, inclusiv poveștile atâtor alți artiști care au visat, de-a lungul timpului, la Occident. Zborul, cel mai tensionant pas spre necunoscut pentru cei plecați de acasă, deci și pentru această rezidență, devine o etapă esențială de creație. Traseul București – Los Angeles este un cadru ideal de observație, în măsură să pună în evidență sufletul locurilor pe care călătorii le traversează cu picioarele sau cu privirea. Mircea Modreanu lucrează în ipsos, inspirat de obiecte culese de pe stradă, ambalaje, bețe, cartoane și tot felul de alte mărunțișuri, care ar putea căpăta un sens relevant doar îmbinate, asemenea unor piese de puzzle, într-o structură cu mesaj. Imagini în mișcare surprinse pe ici și colo urmează să devină schițe încă din avion, anticipând momentul în care vor fi asamblate pentru turnarea lucrărilor. Ilina Schileru examinează structura liantului societal, poveștile care leagă oamenii într-o comunitate, sensurile și cheile de interpretare ale fondului folcloric prin care grupurile își construiesc propriile definiții, pornind de la cultura orală până la cea documentată și sintetizată în forme alternative de cunoaștere. Ia ca punct de reper copiii, basmele, beletristica ficțională, felul în care oamenii își reformulează realitatea printr-o prismă magică, pentru a realiza apoi un transfer al responsabilității către exterior. Din mici interviuri cu unii călători din avion sau din aeroporturi, discuții despre separare, despărțire, renunțare, vor rezulta lucrări în cărbune, pe hârtie, un colaj de imagini realizat în situ, în spațiul expozițional, ca o însăilare de narațiuni eterogene într-un cadru colectiv.

Povești de pe drum adună și Lucian-Sandu Milea pentru a contura seria Colector, lucrări care amestecă fragmentele din peisaje urbane, siluete de clădiri și oameni, momente și spații diferite, suprapuse într-o răscruce de geometrii imposibile. La granița dintre axonometrie și perspectivă, Colector este un exercițiu de reprezentare a unui univers atemporal. Spațiul și timpul acestei călătorii se suprapun, devenind un mediu al întâlnirii dintre diversele culturi, exact ca zonele de tranzit care le inspiră: aeroport, gară, metrou, stradă. Lucrarea devine, astfel, un colector, un „receptacol”, așa cum se găsește acest concept în dialogul lui Platon, Timaios.

De documentarea fotografică a călătoriei se va ocupa Răzvan Năstase, care va realiza acest proiect într-o dinamică point and shoot, fotografie de stradă, uneori turistică, alteori competentă, niciodată premeditată, deliberat subiectivă și tocmai de aceea ușor distorsionată. Fotografiile devin și ele o cale de integrare într-un spațiu necunoscut, poate ostil, dar sigur foarte intrigant. Amestecând concepte contemporane, artistul pornește de la fotografia digitală, pe care o translează în real prin tehnici analog de transfer sau cianotipie. La final, o lucrare de dimensiuni mari va fi formată din elemente mici, o soluție aleasă nu doar pentru a simplifica logistica și mentenanța, dar mai ales pentru o estetică a serialității, ca un grid ce ordonează compoziția, înfluențând perceperea ei. Fotografia reprezintă un simplu pretext de a pune la lucru un set de skill-uri și valori într-un spațiu nou, în afara atelierului, în afara orașului, în afara țării, pe partea cealaltă a globului.

„iMigrate. The Biology of Transition” vizează promovarea culturii românești în context internațional, schimbul de experiență și consolidarea relațiilor între operatori culturali autohtoni și de peste Ocean. Parte din temele și resursele incluse în proiect vor purta referințe culturale naționale, fie că este vorba de cinema, de arte vizuale sau de muzică – veche sau contemporană. Expoziția de la Los Angeles ar putea prilejui un prim contact pentru mulți artiști și vizitatori americani cu fragmente culturale de origine românească, tratate într-o manieră experimentală.