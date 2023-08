Optimism în Valea Jiului

169659– 08082022 – Investiţia de la Termocentrala Mintia va crea 1.200 de locuri de muncă în perioada construcției centralei, care va fi finalizată până la sfârşitul anului 2026, a anunțat Sebastian Burduja, ministrul Energiei, în contextul vizitei în Valea Jiului, unde a fost marcată Ziua Minerului.

Ministrul a spus că planul de investiţie cuprinde două etape și că Termoncentrala de la Mintia este cea mai eficientă centrală din Europa, cu un randament de 64%.

”În vara lui 2025, prima fază va fi finalizată şi apoi, un an mai târziu, până la finalul anului 2026, investiţia va fi complete”, a spus Burduja.

Termocentrala a fost închisă în anul 2021, când au fost concediați aproape 700 de angajați.

În 2022, compania irakiană Mass Group Holding a cumpărat termocentrala cu 91 milioane de euro, iar în luna martie a acestui an a prezentat Guvernului planul de investiții în valoare de 1,3 miliarde de euro.

Componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen.

În septembrie anul trecut, Ahmad Ismail Saleh, președintele MAS Group, a venit în România pentru a da asigurări referitoare la bunele intenții și pentru a prezenta viitoarea investiție de un miliard de euro într-o centrală nouă pe gaze la Mintia, conform e-nergia.ro.

“De îndată ce vom primi autorizațiile necesare, suntem gata să pornim investiția. Avem două companii de top, Siemens și GE, cu care avem parteneriate și sunt gata să livreze echipamentele necesare. Valoarea totală a investișiei în acest proiect este de un milliard de euro. În timpul lucrărilor, avem nevoie de 600 de persoane din zonă, ca viitori angajați. În timpul operării, avem nevoie de 200-250 de oameni”, a spus Saleh, potrivit e-nergia.ro.

“Pot să confirm aici în fața tuturor că nu ne vom atinge de nici un echipament vechi al centralei actuale, până la începerea construcției noii centrale. Suntem aici să construim, nu ca să dezmembrăm”, a spus oficialul, pe fondul temerilor din ce în ce mai accentuate că, înainte de a se întâmpla orice la Mintia vor fi tăiate toate echipamentele actuale și vor fi vândute la fier vechi.

El a reiterat că noua centrală nu va folosi deloc cărbune, ci doar gaze naturale. Pe de altă parte, noua capacitate de generare nu va produce și energie termică pentru orașul Deva (așa cum producea vechea termocentrală Mintia), dar oficialul a spus că, în urma discuției cu autoritățile locale, ca parte a investiției și fără vreun cost suplimentar, se vor construi “mici stații” pentru a produce energie termică pentru oraș.

Mass Group Holding, înregistrată în Insulele Caymane/Marea Britanie, cu sediul central în Amman, Iordania, înfiinţată în 1994, are 2.500 angajaţi şi deţine capacităţi energetice de peste 8.600 MW. Grupul îşi concentrează activităţile în generarea de energie electrică, producţia de ciment şi producţia de fier şi oţel. În generarea de energie electrică are centrale care generează 8.600 MW în modul BOO (Build, Operate & Own), din care 4.500 MW în Bagdad, 4.000 MW în nordul Irakului (capacităţile din Irak produc energie electrică pe baza gazelor naturale) şi 100 MW în Iordania (unde este vorba despre energie eoliană; compania are 28 turbine eoliene, fiecare având o capacitate de 3,6 megawaţi). Compania produce anual 8 milioane tone de ciment şi 1,25 milioane tone de oţel.