167167 – 09102023 – Ministerul Apărării Naționale, New Strategy Center și Center for the Study of the New Generation Warfare (SUA) au organizat, în parteneriat, în zilele de 6 și 7 octombrie, conferința „European-American Security Dialog: Black Sea Security Net Assessment”. Evenimentul a avut ca temă evaluarea multiplelor provocări de securitate în regiunea Mării Negre, generate de războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Pe parcursul sesiunilor de lucru au fost analizate subiecte referitoare la contextul strategic, amenințările specifice bazinului Mării Negre, acțiunile Rusiei de perturbare a libertății de navigație, impactul asupra securității alimentare și energetice, măsurile de apărare luate de NATO în regiune, cooperarea dintre statele NATO riverane Mării Negre în domeniul naval. Totodată, discuțiile au avut în vedere creșterea rezilienței statelor NATO și UE din regiunea Mării Negre în fața acțiunilor destabilizatoare de tip hibrid întreprinse de regimul de la Moscova, menținerea suportului pe mai multe domenii pentru Ucraina, respectiv susținerea Republicii Moldova.

Conferința „European-American Security Dialog”, aflată la a patra ediție în țara noastră (prima, în 2019), încurajează schimbul de opinii între reprezentanții statelor din flancul estic al NATO și cei ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul securității și apărării naționale. Evenimente similare, în cadrul acestei inițiative, au avut loc, în ultimii ani, în Estonia, Letonia, Lituania, Polonia și Suedia.