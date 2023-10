167147 – 06102023 – Între 7 și 14 octombrie, Bucureștiul aparține copiilor: 12 teatre și trupe invitate se întâlnesc cu ocazia celui mai interactiv și creativ festival de teatru pentru copii din țară. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii „100, 1000, 1.000.000 de povești” (FITC #15) continuă tradiția spectacolului de calitate și aduce 30 de reprezentații destinate celor mici, de la bebeluși până la copii peste 12 ani.

Producțiile invitate la cea de-a XV-a ediție aparțin unor teatre și companii din Italia (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna), Finlanda (Compania de dans Auraco, Helsinki), Spania (Imaginart, Sabadell; Teatrul LaBú, Breda; Roseland Musical, Barcelona), Belgia (Teatrul La Guimbarde, Charleroi) și România (Teatrul Ion Creangă, București; Teatrul Țăndărică, București; Opera Comică pentru Copii, București; Acting Dream Theater, București; Teatrul Tineretului, Piatra Neamț; Teatrul de Copii și Tineret „Gulliver”, Galați).

Evenimentul pune în valoare rolul artei performative în promovarea valorilor morale, estetice și sociale, încurajează și stimulează creativitatea celor mici și, totodată, construiește punți de comunicare cu arta teatrală din alte colțuri ale lumii. Tema acestei ediții este- Tehnologii multimedia în spectacolele pentru copii – se va reflecta atât prin spectacolele selectate, cât și în atelierele și workshopurile susținute de profesioniști din domeniu.

De-a lungul celor opt zile de festival, pe lângă spectacolele clasice, copiii se vor familiariza și cu elemente specifice tehnologiei multimedia – proiecții 3D, realitate augmentată, măști VR, camere stop motion, costume motion capture. Atelierele tematice din programul Festivalului răspund, de asemenea, provocărilor societății actuale – de la o zi la alta, tehnologia face pași uriași, iar rolul nostru este de a o înțelege și de a o adapta nevoilor noastre. În acest sens, vom avea ateliere de robotică, imprimare 3D și VR pentru cei mici.

Programul este completat și de o serie de evenimente conexe adresate profesioniștilor din domeniul artelor spectacolului pentru copii. Pentru aceștia, festivalul propune un workshop de mișcare, coordonat de Anna Ros și Andreu Sans (Teatrul LaBú, Spania), dar unul dedicat educatorilor și cadrelor didactice susținut de Andra Burcă (La Baracca – Testoni Ragazzi, Bologna). De asemenea, vor avea loc și ateliere pentru copii – „Urban Dance” un atelier de mișcare susținut de Héctor Puigdomènech (Imaginart, Spania), dar și „Umbre. Sunet. Dans”, un atelier interactiv susținut de Amel Felloussia and Elisabeth Mouzon (Teatrul La Guimbarde, Belgia).

Activitățile din FITC #15 se desfășoară în Sala Mică a Teatrului Ion Creangă (Str. Biserica Amzei 21-23) și în Sala Rapsodia (Str. Lipscani, nr. 53). Sala Mică este un spațiu de tip black-box, care permite diferite configurații pentru amenajarea locului de joc și beneficiază de un foaier ce poate fi folosit ca zonă pentru ateliere, cursuri, workshopuri, dar și lansări de carte sau evenimente festive. Sala Rapsodia, aflată în inima Bucureștiului, este o intersecție culturală a capitalei – de la spectacole de teatru și musicaluri, până la concerte, spectacole de balet și dans, sala poate fi folosită pentru o diversitate de manifestări din ariile artistice.

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii este organizat în cadrul proiectului european Mapping – A Map on the aesthetics of performing arts for early years.

Programul complet, precum și alte detalii despre evenimentele din Festival pot fi consultate pe www.fitc.teatrulioncreanga.ro , dar și paginile de social media ale Teatrului Ion Creangă.