Borboly Csaba a fost mandatat de Comitetul European al Regiunilor să elaboreze un nou aviz privind coexistența dintre oameni și carnivorele mari

167618 – 25112023 – În cadrul celei de-a 20-a reuniuni a Comisiei pentru mediu, schimbări climatice și energie (ENVE) din cadrul Comitetului European al Regiunilor, Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita, a primit un nou mandat pentru realizarea unui aviz privind coexistența dintre oameni și carnivorele mari.

Noul aviz este o continuare a activității președintelui, de peste 10 ani, cu scopul de a găsi soluții în protejarea carnivorelor mari, a biodiversității dar și asigurarea unei coexistențe pașnice între oameni și carnivorele mari.

„După un an în care am făcut mult lobby la Bruxelles azi, la cea de-a 20-a reuniune a comisiei ENVE, am primit un nou mandat al Comitetului European al Regiunilor pentru elaborarea unui nou aviz în problema coexistenței dintre oameni și carnivorele mari. Voi putea continua munca începută acum mai bine de 10 ani, pentru a găsi, împreună cu specialiștii, cele mai bune soluții pentru o coexistență pașnică și protejarea biodiversității. Prin acest aviz voi încerca să demonstrez că implementarea Directivei Habitate este defectuoasă în anumite state membre UE, subliniind că viața oamenilor nu poate fi în pericol. Avizul ne va ajuta sa vedem cum sunt atrase finanțările, unde ajung și cum pot fi folosite pentru efect real pozitiv asupra populației, unde nu se atrag toate formele de finanțare din partea UE și de ce nu sunt atrase. Am avut susținerea partidelor politice europene pentru pregătirea unui nou aviz care va fi prezentat în plenara CoR din aprilie 2024. Și până acum am lucrat în echipă și voi continua să lucrez cu specialiștii, dar voi fi atent și la sugestiile și opiniile cetățenilor și a celor direct vizați”, a apreciat Borboly Csaba.

Ministerul de resort a emis o serie de reglementări dar situația locală indică necesitatea luării unor măsuri suplimentare. În ultimii ani populația de urși a crescut exponențial aceștia fiind forțați să migreze din habitatul natural, iar acest aspect a dus la creșterea interacțiunii dintre oameni și carnivorele mari, și automat la conflicte și scăderea siguranței în comunitate.

Totodată, suprapopularea poate avea efecte asupra biodiversității, și abandonarea practicilor agricole tradiționale din cauza pagubelor provocate de urși poate duce la schimbări în utilizarea terenurilor.