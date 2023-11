Forumul de Securitate Cibernetică în Energie de la Cluj

167616 – 24112023 – Distribuție Energie Electrică Romania – DEER organizează la Cluj-Napoca, în perioada 24-25 noiembrie, prima ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie.

Printre participanți se numără: ministrul Energiei – Sebastian Burduja, ministrul Cercetării Inovării și Digitalizării – Bogdan Gruia Ivan, europarlamentarul Daniel Buda, deputatul Sabin Sărmaș, secretarul General al Guvernului – Mircea Abrudean, ș.a.

Directoul general al Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), Mihaela Rodica Suciu, a spus că principalul obiectiv al evenimentului este alegerea celei mai bune soluții pentru protejarea sistemului energetic național.

„Mi se pare că am realizat acest forum dedicat industriei energetice în momentul în care era necesitatea maximă. Faptul că sunt atât de mulți interesați de forumul nostru dovedește că sunt mulți care au aceleași probleme cu care ne confruntăm și noi și au nevoie de soluții. Sunt aici oameni care oferă soluții atât legislative, cât și tehnice. Așteptările mele sunt ca în momentul în care se termină forumul vrem să avem posibilitatea să alegem cea mai bună soluție pentru protejarea sistemului energetic național”, a declarat, Mihaela Rodica Suciu.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține că România are una dintre cele mai moderne legislaţii de securitate cibernetică din Europa şi chiar din lume, cu obligaţii clare, inclusiv pentru companiile din energie.

„Avem una dintre cele mai moderne legislaţii de securitate cibernetică din Europa şi chiar din lume. La Ministerul Digitalizării am avut un jalon în PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – n. r.) care se numea Legea securităţii cibernetice şi, când am preluat acest jalon, care era orfan de mamă, orfan de tată şi toată lumea fugea de el pentru că implica modificarea Legilor securităţii naţionale, ceea ce nu reuşise nimeni de 10 ani, noi am reuşit în patru luni: să închidem acest jalon. Şi avem în România o Lege a securităţii cibernetice şi, când spun noi, nu spun doar Ministerul Digitalizării. DNSC (Directoratul Naţional de Securitate Energetică – n. r.) a avut rol fundamental, Cyberint, STS, şi celelalte instituţii de securitate naţională. Şi, într-adevăr, pe legea actuală, există nişte obligaţii clare, inclusiv din partea companiilor din energie. Şi acum, ca ministru al Energiei, am făcut un task force pentru companiile din energie şi le-am dat câteva teme”, a afirmat ministrul Energiei. Sursa:Ziua de Cluj