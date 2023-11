Târgul de Carte de la Guadalajara, unde Uniunea Europeană are anul acesta statut de invitat de onoare

Târgul de Carte de la Guadalajara, unde Uniunea Europeană are anul acesta...

167615 – 24112023 – Scriitorii Tatiana Țîbuleac, Stejărel Olaru, Dinu Flămând, Svetlana Cârstean și Adina Rosetti și agentul literar Livia Stoia participă, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Institutului Cultural Român și al Ambasadei României în Statele Unite Mexicane, la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte de la Guadalajara / Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), desfășurată în perioada 25 noiembrie – 3 decembrie 2023. Având tema „Construirea unei uniuni a culturilor”, ediția de anul acesta a târgului are ca invitat special Uniunea Europeană, fiind prezenți 75 de autori din cele 27 de state membre ale UE și din Ucraina.

Literatura română va fi promovată la FIL în cadrul standului Uniunii Europene, organizat de Delegația Uniunii Europene în Mexic, unde vor fi expuse volume în limba spaniolă din toate țările UE, precum și materiale de informare, printre care broșura Nuevos Libros de Rumania, în care sunt prezentați treizeci de autori români. De asemenea, în cadrul standului va exista și o secțiune de vânzare de carte.

FIL este cel mai important târg de carte din America Latină, fiind al doilea ca mărime, la nivel global, după Frankfurter Buchmesse. Mai mult decât un simplu hub pentru industria editorială, FIL este o platformă pentru diverse expresii artistice și dialoguri academice. Pe lângă contribuțiile literare, programul FIL Guadalajara include numeroase evenimente conexe, fiind structurat în opt secțiuni: Programul Literar (Dialoguri Literare cu Europa și Întâlniri Literare la Pavilionul UE), UE și statele membre, Activitățile profesioniștilor din sectorul cărții, Programul artistic, Festivalul Filmului European – „FILm“, Arte vizuale, FIL pentru Copii, FIL pentru Tineret, FIL Idei în dezbatere, FIL Știință, Program gastronomie, favorizând conexiuni mai puternice ale Uniunii Europene cu peisajul cultural din America Latină și Caraibe.

Ceremonia de deschidere a FIL va avea loc sâmbătă, 25 noiembrie 2023, la ora locală 11:00, în prezența oficialităților, când va fi înmânat și Premiul pentru Literatură în Limbi Romanice, acordat anul acesta scriitoarei mexicane Coral Bracho, premiu cu care au fost distinși în trecut scriitorii români Mircea Cărtărescu (2022) și Norman Manea (2016). De asemenea, Orchestra de Tineret a Uniunii Europene / European Union Youth Orchestra – EUYO, sub bagheta dirijorului mexican Carlos M. Prieto, va susține un concert inaugural sâmbătă, 25 noiembrie 2023 – 39 de membri ai EUYO vor concerta împreună cu 39 de muzicieni mexicani, din program făcând parte, alături de lucrări de Aaron Copland, Heinrich Ignaz, Marshall Marcus, Blas Galindo, Gabriela Ortiz, Arturo Márquez, José Pablo Moncayo și Șase dansuri românești de Béla Bartók. Un alt eveniment muzical, intitulat „Fiesta Adriático Balcánica“, reunind muzicienii Enza Pagliara (voce, tamburină – Italia), Niki Xilouri (voce, percuție, liră – Grecia), Maria Cassandra Hausi (voce – România) și Gergana Dimitrova-Belonoga (voce – Bulgaria), alături de dansatori din Mexic, este programat duminică, 26 noiembrie 2023.

Cu sprijinul Institutului Cultural Român, multipremiatul film Oameni de treabă, în regia lui Paul Negoescu, a deschis Festivalul de film european „FILm“, în prezența regizorului român, invitat să susțină și un masterclass în perioada 17-18 noiembrie (detalii aici).

PROGRAMUL autorilor români la FIL este următorul:

27 noiembrie 2023

17:00-17:50 / Scriitoarea Svetlana Cârstean este invitată la dezbaterea literară „Europe in Literature: Narrating the Continent”, moderată de Jaume Segura, în seria Dialoguri literare cu Europa, la care vor mai lua parte autorii José Luis Peixoto (Portugalia), Nora Ikstena (Letonia) și Karmele Jaio (Spania).

19:30-20:50 / Scriitoarea Tatiana Țîbuleac va lua parte la dezbaterea literară „How to Write from the Margins”, moderată de Jorge Pérez (Mexic), în secțiunea Dialoguri literare cu Europa. La eveniment vor mai participa autorii Zeki Ali (Cipru), Tadhg Mac Dhonnagáin (Irlanda) și Berta Dávila (Spania).

19:00-20:50 / Scriitorul Dinu Flămând va participa la dezbaterea literară „Poetry Readings, from Europe”, în secțiunea Întâlniri literare la Pavilionul UE, moderator Philip Meersman (Belgia), alături de Ersi Sotiropoulos (Grecia) și Jitka Bret Srbová (Republica Cehă).

28 noiembrie 2023

15:30-16:50 – Tatiana Țîbuleac este invitată la dezbaterea literară „EU Prize for Literature – EUPL // Readings and exchanges with EUPL winners”, alături de alți câștigători ai prestigiosului premiu, Kallia Papadaki (Grecia) și Jana Beňová (Slovacia). Evenimentul este organizat însecțiunea Activitățile profesioniștilor din sectorul cărții, avându-l ca moderator peJacobo Bergareche (Spania).

19:00-20:50 – Svetlana Cârstean va participa la dezbaterea „Poetry Readings, from Europe”, în secțiunea Întâlniri literare la Pavilionul UE, moderatorPhilip Meersman (Belgia), alături de Jean Portante (Luxemburg) și Markéta Pilátová (Republica Cehă).

De asemenea, autoarea Adina Rosetti va participa la o serie de întâlniri cu elevi de liceu, în secțiunea FIL Tineret, programate pe parcursul întregii zile.

29 noiembrie 2023

19:30-20:45 – Scriitoarea Adina Rosetti este invitată la dezbaterea literară „Literature for children: deconstructing the classics”, în secțiunea Întâlniri literare la Pavilionul UE, moderator Luis Téllez (Mexic). Alături de scriitoarea din România, vor fi prezenți Judit Berg (Ungaria) și Markéta Pilátová (Republica Cehă).

30 noiembrie 2023

16:00-16:50 – Adina Rosetti este invitată la dezbaterea „New voices in literature from Europe”, alături de scriitoarele Nathalie Ronvaux (Luxemburg) și Megan Nolan (Irlanda), în secțiunea Întâlniri literare la Pavilionul UE, moderator Hiram Ruvalcaba (Mexic).

18:00-19:20 – Scriitorul Stejărel Olaru va lua parte la dezbaterea cu titlul „Stories of Exclusion: Fighting with Words”, în secțiunea Întâlniri literare cu Europa,alături de Elena Alexieva (Bulgaria), Nathalie Ronvaux (Luxemburg) și Colm Tóibín (Irlanda).

De asemenea, autoarea Svetlana Cârstean va participa la o serie de întâlniri cu elevi de liceu, în secțiunea FIL Tineret,programate pe parcursul întregii zile.

Înființat în 1987, Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) este astăzi o „poartă de intrare în America Latină“ pentru scriitori și editori. Printre autorii invitați în 2023 se numărăLídia Jorge, José Luis Peixoto, Pascal Quignard, Nina Yargekov, María Dueñas, Andréi Kurkov, María Cecilia Barbetta, Tadgh Mac Dhonnagain, Colm Tóibín, Mária Ferenčuhová, Judit Berg, András Forgách etc. La această ediție a târgului de carte din Mexic sunt aşteptați peste 800.000 de vizitatori şi peste 14.000 de profesionişti.