INSCOP Research:  Alegerile prezidențiale: prezență, intenție de vot, tipologii de candidat

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda News.ro. Datele au fost culese în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie 2023. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Remus Ștefureac – director INSCOP Research: „Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research cu foarte puțin timp înainte de o serie de evenimente politice, precum decizia PNL de nu candida pe liste comune cu PSD sau conflictul USR-Elena Lasconi, care au implicații asupra competiției pentru alegerile prezidențiale. Cu toate acestea, rezultatele la întrebarea privind intenția de vot pentru alegerile prezidențiale rămâne relevantă chiar și în formula în care a fost aplicată. Spre deosebire de sondajul precedent, în care am testat candidaturi separate ale PSD și PNL la alegerile prezidențiale, în sondajul de luna aceasta am efectuat două modificări: am testat un candidat comun PSD-PNL în persoana premierului Marcel Ciolacu, respectiv am testat-o pe Elena Lasconi drept candidat USR în locul lui Cătălin Drulă. Datele arată că într-un asemenea scenariu, pe primele două locuri se situează Mircea Geoană (independent) și Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL). În lipsa unui candidat propriu, doar o treime dintre votanții PNL ar opta pentru candidatul comun provenit din PSD. De asemenea, Elena Lasconi ar obține un scor mult mai mare decât Cătălin Drulă, însă ar atrage doar o treime din voturile alegătorilor USR. Mircea Geoană se clasează pe primul loc colectând foarte multe voturi din categorii diverse: votanții PSD, votanții PNL, votanții USR, votanții nehotărâți și cei care nu se prezintă la alegerile parlamentare, dar ar participa la cele prezidențiale”.

Estimare participare vot alegeri prezidențiale

Pe o scală de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu” voi merge la vot și 10 „sigur da” voi merge la vot, 14% dintre români au ales 1, 1.4% dintre români au ales 2, 1.4% au ales 3, 1% au ales 4, 6.3% au ales 5, 1.3% au ales 6, 2.9% au ales 7. 6.2% indică 8, 3.1% – 9 și 61.4% – 10. Nu știu sau nu răspund 1.2% din total eșantion.

Intenția de vot la alegerile prezidențiale

Respondenți care își exprimă preferința pentru un candidat din listă (84.7% din total eșantion)

Raportat la cei care și-au exprimat preferința pentru un candidat din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur vot (84.7% din total eșantion), 27.7% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), 21.8% pentru Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL) și 18.9% pentru George Simion (AUR). Pentru Elena Lasconi (USR) ar opta 12.1% dintre alegători, iar pentru Diana Șoșoacă (SOS România) 10.5%. Dacian Cioloș (REPER) fi ales de 4.3% dinte votanți, iar Kelemen Hunor (UDMR) de 3.1%. 1.6% spun că ar vota alt candidat.

Respondenți care își exprimă preferința pentru un candidat din listă și declară că merg sigur la vot (54.3% din total eșantion)

Raportat la cei care au exprimat o preferință pentru un candidat din listă (nu au fost luați în considerare nehotărâții și non-răspunsurile) și acordă nota 10 la întrebarea privind prezența la vot (54.3% din total eșantion), 27.2% dintre alegători ar vota pentru Mircea Geoană (independent), 24.2% pentru Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL) și 18.6% pentru George Simion (AUR). Pentru Elena Lasconi (USR) ar opta 9.9% dintre alegători, iar pentru Diana Șoșoacă (SOS România) 8.9%. Dacian Cioloș (REPER) fi ales de 5.3% dinte votanți, iar Kelemen Hunor (UDMR) de 3.4%. 2.5% spun că ar vota alt candidat.

Pe cine preferă votanții partidelor pentru funcția de președinte al României?/ Opțiunile de vot la alegerile prezidențiale în funcție de partidul preferat la parlamentare

Votanții PSD

52% dintre alegătorii PSD l-ar vota pe Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL) pentru funcția de președinte al României, în timp ce o treime (33.5%) ar opta pentru Mircea Geoană (independent). George Simion (AUR) ar fi votat de doar 5.6% dintre alegătorii PSD. Restul potențialilor candidați enumerați ar obține fiecare mai puțin de 2% din voturile electoratului social-democrat.

Votanții PNL

34.8% dintre votanții PNL l-ar alege pe Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL), 24.1% pe Mircea Geoană (independent), iar 17.9% pe Elena Lasconi (USR). Sub 5% dintre votanții PNL ar opta pentru George Simion (AUR), Diana Șoșoacă (SOS România), Dacian Cioloș (REPER) sau Kelemen Hunor (UDMR).

Votanții AUR

67.2% dintre alegătorii AUR ar vota cu George Simion pentru funcția de președinte al României, 13.9% cu Diana Șoșoacă (SOS), iar 9% cu Mircea Geoană (independent). Sub 5% dintre votanții AUR ar opta pentru Marcel Ciolacu (susținut de PSD și PNL), Elena Lasconi (USR), Dacian Cioloș (REPER) sau Kelemen Hunor (UDMR).

Votanții USR

În ceea ce privește votanții USR, 32.9% ar prefer-o pe Elena Lasconi, 24.7% pe Dacian Cioloș (REPER), iar 22.4% pe Mircea Geoană (independent). Restul potențialilor candidați enumerați ar obține fiecare mai puțin de 5% din voturile electoratului USR.

Profil candidat prezidențial

Întrebați ce părere au despre posibilitatea ca o femeie să devină președintele României, 79% dintre români apreciază că este o idee bună si ar vota în acest sens, în timp ce 17.5% consideră că este o idee proastă și nu ar vota în acest sens. Ponderea non-răspunsurilor este 3.5% la această întrebare.

65% dintre români cred că este o idee bună ca o personalitate independentă politic să devină președintele României și ar vota în acest sens, în timp ce 28.4% sunt de părere că este o idee proastă și nu ar vota în acest sens. 6.6% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

