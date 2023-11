Sondaj eJobs: 56% dintre angajații participanți plănuiesc să-și schimbe jobul în 2024

167586 – 22112023 – Salariul prea mic, lipsa oportunităților reale de a crește în compania pentru care lucrează în prezent sau faptul că muncesc într-un mediu pe care îl consideră toxic sunt principalele motive de nemulțumire

56% dintre participanții la cel mai recent sondaj derulat de eJobs spun că, pentru 2024, au în plan o schimbare de job. 17% sunt indeciși din acest punct de vedere, iar 27% sunt mulțumiți de locul în care lucrează în prezent și nu se gândesc să facă o schimbare. Principalele motive invocate de cei care sunt în căutarea unui nou loc de muncă sunt legate de salariu (menționat în top 3 motive de 59,7% dintre respondenți), faptul că nu întrevăd nicio posibilitate de creștere în compania pentru care lucrează în prezent (56,9%) sau că se află într-un mediu toxic, din punct de vedere organizațional (42,3%). Aproape o treime includ în lista de motive faptul că muncesc prea mult și se simt epuizați, 16,6% sunt nemulțumiți de faptul că nu pot lucra remote, deși și-ar dori acest lucru, 10,2% nu se înțeleg cu managerul direct, iar 4,4% nu se înțeleg cu echipa.

De altfel, întrebați cum a fost anul 2023 pentru ei, majoritatea îl descriu drept un an dificil: 23% spun că a fost greu, la fel de mulți cred că a fost plin de provocări, iar pentru 22% a fost un an plin de incertitudini. Doar pentru 31% a fost un an bun, astfel: pentru 16% a fost un an de creștere; pentru 8%, 2023 a venit cu surprize plăcute și pentru 7% a fost mai ușor decât 2022. „Este foarte clar faptul că angajații și candidații absorb ca un burete tot ce se întâmplă în piață și în companiile pentru care lucrează. De aceea vedem un număr destul de mare de respondenți care vorbesc despre cum au fost afectați de incertitudinea din spațiul economic, care au resimțit un nivel crescut de presiune la locul de muncă sau care au fost nevoiți să crească volumul de muncă, unii chiar printr-un al doilea job”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs, liderul pieței de recrutare online din România.

Dincolo de schimbarea jobului, lista de dorințe pe care le au pentru următorul an mai include măriri salariale, obținerea unei promovări, să lucreze pe termen lung de acasă, să își deschidă propria afacere, să înceapă un curs de reconversie profesională sau să se angajeze în afara țării. 9% mărturisesc că nu au niciun motiv să aibă așteptări optimiste de la 2024.

„Chiar și în rândul celor care au o serie de planuri clare pentru următorul an, există anumite temeri legate de impactul pe care ar putea să-l aibă 2024 asupra vieții lor profesionale. 33% se tem de o posibilă criză economică, 17% că ar putea să le scadă veniturile, 12% iau în calcul că ar putea să fie mai puține joburi disponibile în piață. 7% menționează că ar putea să nu obțină promovarea dorită, iar 6% se tem că vor rămâne fără job. 22% sunt, în schimb, optimiști și declară că nu au nicio temere pentru noul an”, completează Bogdan Badea.

În ceea ce-i privește pe cei care se pregătesc de schimbarea jobului, o treime se așteaptă să își găsească un nou loc de muncă într-un interval cuprins între una și trei luni, 15% cred că va dura între trei și șase luni, iar 19% au încredere că vor reuși în mai puțin de o lună. Pentru 24% este greu să facă o estimare, în timp ce 16% cred că va fi un proces mai lung de șase luni, acesta fiind și motivul pentru care, momentan, ezită și își dea demisia. „Vedem la acest capitol, o ușoară schimbare față de sondajele precedente, în sensul în care a scăzut numărul celor foarte optimiști și a crescut numărul celor care cred că va dura undeva în jur de șase luni sau chiar mai mult să se angajeze în altă parte. O altă schimbare față de anii trecuți este un nivel mai ridicat de disponibilitate pentru a lucra în companii românești sau în start-up-uri”, comentează Bogdan Badea.

35% dintre respondenți spun că angajatorul ideal este o multinațională, 18% spun că angajatorul ideal este cel care permite munca remote, 16% ar vrea să lucreze într-o companie de mici dimensiuni, 13% pentru o companie românească, la fel de mulți pentru o companie din afara țării și 5% ar alege un start-up.

Sondajul a fost realizat în perioada octombrie – noiembrie 2023, pe un eșantion de 1.250 de respondenți care, în prezent, sunt angajați.