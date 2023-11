ANCOM a adoptat editia actualizata a Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio

167586 – 22112023 – In cadrul ultimei sedinte a Consiliului Consultativ, ANCOM a aprobat actualizarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecvente radio (TNABF). TNABF este un instrument esential de management al spectrului radio, iar normele internationale pe care se bazeaza acesta, aflate in continua actualizare ori adaptare ca urmare a progresului tehnologic in acest domeniu foarte dinamic al comunicatiilor electronice, fac ca aceasta reglementare tehnica sa fie in permanenta ajustare.

Modificari adoptate

Noua editie a TNABF, elaborata de ANCOM, a tinut seama de prevederile in vigoare ale Regulamentului Radiocomunicatiilor al UIT – editia 2020, care include deciziile Conferintei mondiale de radiocomunicatii desfasurata in anul 2019, de deciziile Comisiei Europene (CE/UE) si ale Conferintei Europene a Administratiilor de Posta si Telecomunicatii (CEPT/ECC) privind conditiile tehnice armonizate de utilizare a unor benzi de frecvente pentru diferite sisteme si aplicatii radio si de recomandarile CEPT/ECC aparute ulterior adoptarii TNABF in vigoare, precum si de Raportul ERC 25 – Tabelul comun european al atribuirilor de benzi de frecvente si al aplicatiilor in gama de frecvente cuprinsa intre 8,3 kHz si 3000 GHz (Tabelul ECA – European Common Allocations Table), editia actualizata la data de 10 martie 2023.

Astfel, in conformitate cu reglementarile internationale si europene aparute in perioada trecuta de la ultima revizuire a TNABF, proiectul de decizie aduce modificari ale informatiilor cuprinse in mai multe benzi de frecvente.

Un exemplu este introducerea in banda 5925 – 6425 MHz a Deciziei de punere in aplicare a Comisiei (UE) 2021/1067 din 17 iunie 2021 privind utilizarea armonizata a spectrului radio din banda de frecvente 5945-6425 MHz pentru instalarea sistemelor de acces pe suport radio, inclusiv a retelelor locale cu acces pe suport radio (WAS/RLAN), precum si a Deciziei ECC/DEC/(20)01 privind utilizarea armonizata a benzii de frecvente 5945-6425 MHz pentru sisteme de acces pe suport radio, inclusiv retele radio locale (WAS/RLAN) si actualizarea corespunzatoare a coloanei Aplicatii posibile prin introducerea aplicatiei WAS/RLAN.

Proiectul de decizie adoptat va fi discutat in urmatoarea sedinta a Comisiei Interdepartamentale pentru Radiocomunicatii infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 315/2011, in vederea obtinerii avizului conform al acesteia, si va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.