Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila a anunţat că, în prima jumătate a acestui an, se va da drumul la primele programe de screening, legislaţia fiind finalizată

168126 – 28012024 – „Noi facem programe de screening, inclusiv la nivelul cabinetelor de medicină de familie. E vorba de boile cardiovasculare, de diabet. Ne dorim să le extindem. Știți bine că plata medicilor de familie în momentul de față se face și pe un pachet de servicii preventive din care screening-ul face parte. Probabil că proiectul cel mai important și cel mai așteptat după bolile cardiovasculare și diabet, zic eu, pentru că sunt mult mai frecvente, este cel legat de screening-urile majore în cadrul Planului Național de Combatere a Cancerului – mă refer aici la cancerul de col uterin, cancerul de sân, cancerul de prostată și cancerul digestiv. Unele dintre ele sunt, să zicem, relativ ușor de implementat din punct de vedere al screening-ului, dar ceea la ce lucrăm ca să putem să asigurăm este ce urmează după screening, pentru că screening-ul în sine nu face altceva decât să facă o detecție precoce a unor boli serioase şi trebuie să ai tot circuitul și toate resursele disponibile încât pacientul care a fost identificat în cadrul unui screening să poată să beneficieze de evaluare și tratament imediat. Or, lucrul ăsta, organizarea și reorganizarea sistemului de sănătate la nivel regional, cu centre de excelență, cel puțin la planul de cancer, este un proces laborios, lucrează zeci de specialiști, cei mai buni specialiști din oncologie în momentul de față, coordonați de domnul profesor Schenker de la Craiova, fac acest lucru. Practic, legislația este terminată, însă trebuie să ne asigurăm că există și în spatele screening-ului ceva. Oricum, în prima jumătate a acestui an dăm drumul la primele programe de screening. Dvs. știți, de exemplu, că a fost un program de screening pentru cancerul de col uterin în urmă cu vreo 7-8 ani. Trebuia să facă screening la 1 milion de femei în fiecare an și făcea la o sută de mii. Nu dorim un astfel de program care să fie un eșec încă din primul an de implementare. Avem nevoie de parteneriat cu medicii de familie, care, sigur, vor fi plătiți pentru ceea ce fac, dar vrem să-l facem cu seriozitate și nu vrem să facem o improvizație care să fie folosită exclusiv în campania electorală. Din păcate, există colegi de-ai noștri din alte zone care folosesc aceste chestiuni care ar trebui să țină de interesul public și de sănătatea publică în scop politic, electoral. Nu e loc de astfel de manifestări politice în sănătate, din punctul meu de vedere. Acționăm responsabil și cu profesionalism și cu ceea ce este poate cel mai important, cu bună-credință”, a declarat Alexandru Rafila la Spitalul Judeţean din Oradea.