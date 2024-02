ASF sprjină sistemul de pensii private din Rep. Moldova

168198 – 06022024 – Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, și-a exprimat angajamentul pentru colaborarea și dezvoltarea pieței financiare non-bancare și de capital din R. Moldova.

În intervenția din cadrul Forumului de afaceri „Business Mission to Moldova”, desfășurat în Chișinău sub egida AmCham Romania și American Chamber of Commerce in Moldova (AmCham), șeful ASF a anunțat că instituția are ca obiectiv accelerarea dezvoltării unor proiecte inovatoare, context în care susține dezvoltarea pieței de capital din Rep. Moldova, concentrându-se asupra alinierii legislative pentru interoperabilitatea piețelor, a depozitarilor centrali și a condițiilor de listare.

Petrescu a evidențiat sprijinul acordat consolidării și progresului sistemului de pensii private în Rep. Moldova. În fața provocărilor demografice, pensiile private reprezintă un supliment valoros la sistemele tradiționale de asigurări sociale. Fondurile de pensii private, susținute de ASF, au potențialul de a juca un rol semnificativ în stimularea creșterii pieței de capital, devenind investitori instituționali.

În paralel, ASF colaborează cu Banca Națională a Moldovei într-un proiect de twinning, desfășurat pentru evaluarea activelor și pasivelor într-un mod similar cu cel din România. Acest proiect include, de asemenea, implementarea unui fond de garantare a asiguraților și abordări de supraveghere bazate pe riscuri în conformitate cu legislația europeană privind asigurările RCA.