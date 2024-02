Ligia Deca a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to...

168299 – 17022024 – Ministrul Educației, Ligia Deca, a participat la masa rotundă „Remembrance and Memory Tools to Stem the Surge in Antisemitism and Holocaust Denial„, găzduită de Excelența Sa, Andrei Muraru, Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, în prezența unor reprezentanți ai Congresului american și ai unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Washington.

La eveniment, care a avut loc miercuri, 15 februarie, la Reședința Ambasadorului României în Statele Unite ale Americii, au participat Ambasadorul Israelului în Statele Unite, ES Michael Herzog, Ambasadorul României în Israel, ES Radu Ioanid, și Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, ES Viorel Ursu.

Au luat parte, de asemenea, trei membri ai Congresului American: Debbie Wasserman Schultz (D-FL), Copresedintă a grupului de lucru interparlamentar pentru combaterea antisemitismului online, Brad Schneider (D-IL), membru al Comisiei de Afaceri Externe, și Brandon Williams (R-NY), membru al Comisiei pentru Educație și Forță de Muncă. Au mai luat parte Ellen Germain, Reprezentatul Special pentru Holocaust al Departamentului de Stat, Andrew Baker, Director pentru Afaceri Evreiești în cadrul American Jewish Committee, și Ambasadorul Aldona Wos, Președinte al Institute of World Politics.

Reapariția incidentelor și a retoricii antisemite în Uniunea Europeană, în Statele Unite și în întreaga lume ne amintește de unele dintre cele mai întunecate perioade din istorie și este contrară standardelor unei societăți democratice. În Statele Unite, incidentele antisemite au crescut mult, în contextul conflictului dintre Israel și Palestina. Fenomenul de negare a Holocaustului a crescut la fel de mult pe rețelele de socializare și în offline, ceea ce a dus la incitarea la acte de ură împotriva evreilor.

România a introdus disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul” în planurile-cadru pentru liceu. La invitația Excelenței Sale, Andrei Muraru, Ministrul Educației, Ligia Deca, a prezentat această inițiativă ambasadorilor, membrilor Congresului, descendenților supraviețuitorilor, profesorilor și cercetătorilor din mediul universitar american prezenți la eveniment.