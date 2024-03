Vizită oficială în Slovenia a conducerii MApN

168658 – 28032024 – În contextul sărbătoririi a 20 de ani de la aderarea Sloveniei la NATO, o delegație condusă de ministrul apărării naționale, Angel Tîlvăr, și din care face parte și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, se află într-o vizită oficială în Slovenia, la invitația ministrului sloven al apărării, Marjan Šarec.

Cu acest prilej, ministrul Tîlvăr va avea o întrevedere cu omologul său și va participa la dezbaterea cu tema „Back to the roots and Collective Defence – 75 years of NATO”.

Delegația MApN va participa la ceremonia oficială organizată de momentul aniversar și va vizita Centrul NATO de Excelență pentru vânători de munte de la Poljče.