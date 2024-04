Cum se pregătește viitorul

171908 – 22042024 – Peste 18.600 de elevi au concurat cu roboți construiți în echipă și au demonstrat abilități de inovare, timp de 4 zile, la Houston (SUA), la Campionatul Mondial de Robotică, susținut de BAE Systems.

FIRST ®, o comunitate de robotică care pregătește tinerii pentru viitor, a reunit aproximativ 50.000 de urmăritori din întreaga lume, în timp ce sute de echipe de elevi pasionați de robotică și-au demonstrat abilitățile de inovare și de lucru în echipă în cadrul FIRST Championship 2024.

Evenimentul anual s-a încheiat sâmbătă cu echipele de robotică ale școlilor gimnaziale și liceale care au concurat în finalele FIRST ® Robotics Competition și FIRST ® Tech Challenge

Un moment deosebit a fost cel în care două din cele patru echipe finaliste au fost conduse de echipele din România – @aicitizens.cnaic (Focșani) și @ro2d2team (Ploiești).

La FIRST Championship, 1.015 echipe studențești de robotică din 58 de țări au concurat și au expus în cadrul programelor FIRST , iar multe echipe FIRST ® LEGO ® League , FIRST Tech Challenge și FIRST Robotics Competition au fost premiate pentru excelența în design, joc competitiv, cercetare, planuri de afaceri, creativitate și munca în echipă.

Echipa de robotică AICitizen a Colegiului ”Alexandru Ioan Cuza” din Focşani a câştigat campionatul mondial de robotică First Tech Challenge în alianţă cu alte două echipe (The Clueless din San Diego şi California şi Texpand din CapeTown, South Africa), AICitizen fiind echipa Căpitan.

Tot în finală a ajuns şi echipa Ro2D2 din Ploieşti, care a a făcut alianţă cu RoboKings Aurum din Sunshine Coast, Australia şi Hawk – Richmond Hill, Ontario, Canada, ploieştenii fiind, de asemenea, echipa Căpitan a alianţei.

Alianţa celor de la AICitizen a câştigat cu scorul de 400 la 374.

Echipa AICitizen este formată din 12 elevi, Irina Curcă, Elisa Elena Baciu, Petru Stoica, Raul Ştefan Buşilă, Marius Bogdan Hanu, Rami Stănilă, Cosmin Daniel Lupu, Călin Matei Sandu, Ştefania Găină, Rareş Costin Constantinescu, Bianca Maria Gorgan şi Tudor Deian Bernovici, coordonaţi de profesorul Tiberiu Oprea.

La campionatul mondial de robotică First Tech Challenge din SUA au participat peste 200 dintre cele mai bune echipe de robotică din lume.