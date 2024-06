Vaticanul și Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, invitați la Summitul de pace pentru Ucraina

172329 – 06062024 – În zilele de 15 și 16 iunie, în stațiunea Bürgenstock din Elveția este programat Summitul de pace pentru Ucraina. Conferința urmează unei serii de alte patru întâlniri internaționale anterioare și va fi găzduită de președintele elvețian Viola Amherd.

În noiembrie 2022, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus un plan de pace în 10 puncte, pe problemele siguranței nucleare, securitate alimentară pentru țările asiatice și africane, infrastructura energetică a Ucrainei, eliberarea prizonierilor și întoarcerea copiilor ucraineni deportați în Rusia, restabilirea frontierei Rusia-Ucraina din 1991, retragerea forțelor ruse din Ucraina, urmărirea penală pentru crime de război în invazia rusă a Ucrainei, repararea daunelor ecologice, garanții împotriva unei potențiale viitoare agresiuni rusești, o conferință de pace și un tratat internațional. În decembrie 2022, președintele Zelenskyy a cerut statelor G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia,Marea Britanie și SUA) să susțină planul ucrainean.

Seria celor patru întâlniri

Cele patru conferințe internaționale anterioare care au vizat o rezoluție pașnică a invaziei ruse pe scară largă a Ucrainei au avut loc la Copenhaga (iunie 2023), Jeddah (august 2023), Malta (octombrie 2023) și Davos (ianuarie 2024).

La întâlnirea de la Copenhaga, care a vizat obținerea unui sprijin internațional larg pentru un proces de pace pe baza propunerii ucrainene de 10 puncte, au participat reprezentanți ai Ucrainei, statelor G7, UE, India , Africa de Sud , Brazilia și Turcia, care au convenit că procesul de pace ar trebui să se bazeze pe principiile Cartei Națiunilor Unite privind integritatea teritorială și suveranitatea.

La întâlnirea din Arabia Saudită (la Jeddah) au fost reprezentate aproximativ 40 de țări, inclusiv China, India, state membre UE, India, Brazilia, Africa de Sud, Indonezia, Mexic, Zambia, Egipt și SUA, stabilindu-se grupuri de lucru pe temele propunerii de pace a Ucrainei și un grup de ambasadori care să lucreze pentru obținerea păcii. În Malta, cu ocazia celei de-a treia reuniuni pe tema păcii în Ucraina, s-au reunit consilierii de securitate națională din 65 de state din Europa, America de Sud, lumea arabă, Africa și Asia, iar în cadrul celei de-a patra întâlniri, care a avut loc înaintea Forumului Economic Mondial de la Davos, au participat reprezentanți din 83 de țări și organizații internaționale, inclusiv 18 din Asia, fără China, și 12 din Africa. Copreședintele reuniunii, ministrul elvețian de externe Ignazio Cassis, a declarat că întâlnirea a „clarificat punctele de discuție”, că nici Ucraina, nici Rusia nu au acceptat concesii teritoriale și că o întâlnire la nivel înalt nu a fost programată. În ianuarie 2024, în urma întâlnirii președintelui elvețian Viola Amherd cu președintele Zelensky, s-a anunțat că Elveția ar putea organiza o „posibilă conferință de pace”.

Discuții exploratorii

Prin urmare, oficialii elvețieni au început faza exploratorie de discuții cu reprezentanții UE, Chinei, Indiei, Africii de Sud, Braziliei, Etiopiei și Arabiei Saudite în legătură cu o posibilă conferință de pace la nivel înalt care „se bazează” pe seria celor patru conferințe anterioare.

La 10 aprilie 2024, Consiliul Federal Elvețian a anunțat organizarea conferinței la Bürgenstock în iunie 2024, iar reprezentanții elvețieni au făcut demersuri să convingă reprezentanții mai multor state să participe, ministrul Cassis vizitând China și India cu acest scop.

Planurile de securitate pentru Summit includ desfășurarea a 4.000 de angajați ai forțelor de securitate elvețiene, restricții ale spațiului aerian și supraveghere aeriană.

Conferința își propune să conducă discuții la nivel înalt despre o „pace cuprinzătoare, justă și durabilă pentru Ucraina” în contextul dreptului internațional și al Cartei Națiunilor Unite și să motiveze un proces de pace. Dialogul urmărește să includă, „în baza” discuțiilor anterioare ale celor 10 puncte propuse de Ucraina și „alte propuneri de pace bazate pe Carta ONU și pe principiile cheie ale dreptului internațional” și să dezvolte în comun un plan cu privire la modalitatea de a include atât Ucraina, cât și Rusia într-un proces de pace ulterior. DFAE a declarat că toate statele participante „ar trebui să poată contribui cu ideile și viziunile lor” cu privire la obținere a păcii.

Cele trei subiecte principale considerate de DFAE ca fiind de mare interes pentru statele participante și posibile teme ale summit-ului sunt siguranța și securitatea nucleară , libertatea de navigație și siguranța alimentară (ca subiect comun) și aspectele umanitare.

Elveția a invitat peste 160 de delegații la nivelul șefilor de stat și de guvern să participe la prima Conferință de pace din Ucraina, printre aceștia numărându-se membri ai G7, G20, grupului „BRICS”, multe alte țări de pe toate continentele, precum și UE, trei organizații internaționale (ONU, OSCE și Consiliul Europei) și doi reprezentanți religioși (Vaticanul și Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului).

La 27 mai 2024 , conform lui Zelenskyy, 90 de state și organizații confirmaseră participarea.

Organizatorii au anunțat că la nivelul șefilor de stat și de guvern au fost primite peste 80 de confirmări de participare, jumătate dintre ei provin în prezent din Europa, iar cealaltă jumătate din restul lumii. Lista finală a țărilor participante nu va fi publicată decât cu puțin timp înainte de începerea conferinței. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe elvețian a declarat că „ascultarea Sudului Global, ar putea juca un rol cheie în eventuala includere a Rusiei în proces” a fost semnificativă.

În luna aprilie, China a anunțat că „examinează posibilitatea participării”, dar în mai președintele Zelenskyy a cerut președintelui chinez Xi Jinping și președintelu american Joe Biden să participe la summit. În data de ​3 iunie, a fost confirmată participarea planificată a vicepreședintelui SUA Kamala Harris și a consilierului pentru securitate națională al SUA, Jake Sullivan, președintele Biden având deja planificate evenimente din campania de realegere.

În cadrul unei vizite la Beijing, viceministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a făcut apel miercuri la China, aliat apropiat al Rusiei, să participe la Summitul de pace pentru Ucraina din Elveţia.

Rusia

Rusia nu a fost invitată în acest stadiu al discuțiilor, dar DFAE a precizat că Elveția a fost întotdeauna deschisă cu privire la o asemenea invitație. Rusia, însă, a declarat în repetate rânduri, inclusiv în mod public, că nu este interesată să participe la această conferință.

Elveția este convinsă că Rusia trebuie să fie implicată în acest proces, pentru că un proces de pace fără Rusia este de neconceput.

Reacții

Înainte de summitul din iunie, Zelensky a declarat la sfârșitul lui aprilie 2024 că autoritățile ruse au „un plan specific” pentru perturbarea summitului, inclusiv planuri de descurajare a statelor să participe.

Foto: The logo of the Summit on Peace in Ukraine. © FDFA