Începe prima fază a proiectului Unităților CANDU 3 și 4 de la Cernavoda

173801 – 18112024 – EnergoNuclear, o filială deținută integral de Nuclearelectrica (SNN), și FCSA Joint Venture formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala București, Candu Energy Inc., companie deținută de AtkinsRéalis, Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L. au semnat, în cadrul COP 29 de la Baku, contractul de inginerie, achiziție și management al construcției (EPCM) faza LNTP pentru avansarea Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă. Valoarea contractului atât pentru faza LNTP, cât și pentru faza FNTP ulterioara, a contractului EPCM, este estimată la 3,2 miliarde de euro.

Contractul EPCM, cu o durată estimată de 108 luni, este structurat în două faze: faza LNTP (Limited Notice to Proceed) (24-30 luni) și ulterior, sub rezerva stabilirii și aprobării termenilor comerciali și a luării Deciziei Finale de Investiție, în conformitate cu Acordul de Sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (Final Notice to Proceed) (80-84 luni). Contractul prevede servicii de proiectare necesare elaborării unor tipuri specifice de documentații, servicii de dezvoltare și management de proiect, servicii de inginerie, servicii de asistență pentru achiziții, servicii de asistență tehnică până la punerea în funcțiune a Unităților și asigurarea calității și dezvoltarea unui sistem integrat de asigurare a calității, aplicat atât la Contractant, cât și pe șantier.

”Contractul EPCM reprezintă fundamentul proiectului. Unitățile 3 și 4, tehnologie CANDU, vor oferi României securitate energetică și energie curată într-un mod sigur și durabil. Odată ce Unitățile 3 și 4 vor fi conectate la rețea, 66% din energia curată a României va fi furnizată de energia nucleară, demonstrând, încă o dată, rolul critic al energiei nucleare în decarbonizare”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

Prin dezvoltarea Proiectului Unităților CANDU 3 și 4, România va ajunge la aproximativ 19.000 de locuri de muncă indirect generate, iar contribuția energiei nucleare în producția totală de energie la nivel național va ajunge la 33%, având în vedere o creștere a consumului de 2,1% pe an. 20 de milioane de tone de CO₂ vor fi evitate anual cu 4 unități în funcțiune. Pe lângă impactul pozitiv asupra stabilității energetice și atingerea obiectivelor de decarbonizare, proiectele nucleare contribuie și la dezvoltarea lanțului național de aprovizionare.

”Pe baza producției estimate, Unitățile 3 și 4 vor putea acoperi echivalentul consumului anual de astăzi pentru peste 7 milioane de gospodării în România. Odată finalizată această investiție, peste 7-8 ani de zile, România va asigura peste 30% din necesarul de energie la nivel național doar prin producția de energie nucleară. Mai mult, țara noastră va avea un preț la energie competitiv la nivel regional și european, ceea ce va susține întreaga economie românească și va reduce facturile pentru toți românii. Pasul istoric de astăzi este și unul simbolic: iată că România este capabilă să ducă mai departe proiecte strategice gândite acum 50 de ani și blocate de decenii de ezitări, nepăsare sau lipsă de decizie”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian-Ioan Burduja.