Se deschide Târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică pentru Copii

173759 – 13112024 – Vineri, 15 noiembrie, Opera Comică pentru Copii (OCC) invită publicul la cea de a IX-a ediție a Târgului „Poveste de Crăciun”, eveniment gândit să transforme sărbătorile de iarnă într-o experiență de neuitat.

În sălile de spectacole ale instituției sunt programate 112 reprezentații, iar curtea OCC va găzdui activități interactive destinate vizitatorilor de toate vârstele, desfășurate până pe 29 decembrie, după următorul program:

– în intervalul orar 16:00-21:00 – vinerea și pe 23 și 26 decembrie

– în intervalul orar 10:00-21:00 – sâmbăta și duminica

– în intervalul orar 10:00-16:00 – 24 decembrie

– pe 25 decembrie – închis.

Târgul „Poveste de Crăciun” din acest an aduce o varietate de activități speciale, printre care se remarcă Atelierele Spiridușilor, unde copiii și familiile pot participa la sesiuni creative. Printre cele mai populare activități se numără crearea decorațiunilor de Crăciun, modelarea figurinelor din turtă dulce și confecționarea coronițelor tradiționale. Toate activitățile sunt desfășurate sub îndrumarea spiridușilor Operei Comice pentru Copii.

Anul acesta, vizitatorii sunt invitați să exploreze atât atracții noi și activități consacrate, precum Aventura VR în Sania Moșului, Grota lui Grinch, Liftul Magic și Patinoarul Copiilor. De asemenea, nu vor lipsi Caruselul Jucăriilor și Roata Magică, iar Curtea Renilor va fi plină de veselie și surprize. La Magazinul lui Moș Crăciun se vor găsi cele mai inspirate cadouri, iar venirea sărbătorilor va fi vestită de corurile de copii din Programul Național Cantus Mundi.

Una dintre atracțiile oferite în premieră anul acesta este Tunelul Timpului, prin care participanții se întâlnesc cu două figuri emblematice din istoria României: „Regina Maria” și „Regele Ferdinand”. Această experiență unică este și un prilej de a marca Ziua Națională a României.

Tot la Opera Comică pentru Copii are loc, în perioada 20-29 decembrie, în aer liber, un spectacol cu cai. Conceptul, semnat Basme cu Cai, este unul special: jonglerii cu foc, păsări de pradă, toate călare, așa cum nu au mai fost văzute niciodată. Spectacolul are ca subiect povestea Zilei și a Nopții, pe când se luptau pentru supremație asupra pământului, înainte să se împace și să împartă frățește binecuvântările asupra omenirii.

Pe parcursul târgului, Opera Comică pentru Copii a programat numeroase titluri din repertoriu, dintre care amintim „Lacul Lebedelor”, „Poveste de Crăciun”, „Noapte la Veneția”, „Heidi”, „Viața lui Mozart”, „Poveste magică”, „Caruselul vesel”, „Bubu Hohoho”.

Intrarea în cadrul târgului este gratuită, iar accesul la activitățile speciale se face pe bază de tichete, disponibile la punctele de informare din incinta Operei Comice pentru Copii. Costul unui tichet este de 3 lei.