Candidatura lui Crin Antonescu, validată de Consiliul Național al PNL

174347 – 27012025 – Consiliul Naţional al PNL a validat candidatura lui Crin Antonescu pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai.

Anterior și Consiliul Politic Naţional al PSD a validat candidatura lui Crin Antonescu, respectând astfel înțelegerea din decembrie anul trecut între liderii PSD, PNL, UDMR şi minorităţilor naționale.

Antonescu a afirmat că s-a angajat în cursa pentru preşedinţia României pentru că nu poate sta deoparte şi candidează pentru cetăţenii români, menţionând că nu va fi un preşedinte comod.

Antonescu s-a referit la competiția pentru cea mai înaltă funcție în stat ca la o bătălie ”pentru această ţară şi destinul ei, pentru mintea, pentru sufletul, pentru viitorul unei întregi generaţii”.

”La o astfel de bătălie nu pot sta deoparte, răspunsul meu este da. Nu pot face altfel. Nu am avut şi nu am nicio pretenţie că sunt vreun salvator sau neapărat şi necesar singurul care poate conduce această bătălie, nu am avut şi nu am această pretenţie, dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră şi alţii îmi cereţi acest lucru, nu am nicio scuză să refuz”, a afirmat fostul președinte al PNL.

„Bătălia pe care urmează s-o dăm şi în fruntea căruia mă puneţi, dacă mă puneţi, este una pe care n-o bănuiam, pe care n-am ştiut să o prevenim, la care nu ne-am aşteptat. Nu este o simplă bătălie politică, este un şoc, un spectru de cataclism, şi nu sunt vorbe mari. Tot ce a făcut România bine, România toată, nu numai politicienii de ieri sau de azi, mulţi cum sunteţi dumneavoastră, tot ce a făcut România bine este pus în discuţie şi este pus sub risc”, a adăugat Antonescu.

”Simt că bătălia asta este aceeaşi prin care noi toţi şi alţii care nu mai sunt au aşezat ţara asta pe direcţia corectă şi au adus-o în cea mai bună situaţie de destin din istoria sa. Ce nu s-a făcut bine ştim probabil toţi, ce s-a făcut greşit, ce s-a făcut cu nepăsare, cu nesimţire şi asta trebuie să ştim, dar România, după 35 de ani, este o ţară acolo unde e locul, reprezentată mai bine sau mai rău, dar pe direcţia bună a istoriei. Asta avem de apărat, dincolo de cine e în spatele lui Călin Georgescu, de manipulatori, de păpuşari, de rezerviştii trecutului, de rezervişti istoriei, de securiştii cei mai răi pe care i-am cunoscut în viaţa noastră, poate să fie propaganda rusă şi este, în mod evident, pot să fie atacuri cibernetice. Mai e ceva care ne interesează în această bătălie, sunt nişte oameni, care chiar dacă nu pot fi poporul, sunt mulţi şi fac parte din acest popor şi acolo, dincolo de manipulare, este multă ignoranţă, este multă furie, dar e şi multă speranţă”, a mai spus Crin Antonescu.

„Nu candidez pentru dumneavoastră, nu candidez pentru Partidul Naţional Liberal, nu candidez pentru mine, (…) candidez pentru cetăţenii României şi pentru România”, a precizat Antonescu.

În opinia sa, este necesar ca viitorul preşedintele al României să fie cu adevărat un lider de naţiune.

„Eu cred preşedintele trebuie să fie, în următorii ani, o persoană atât de dedicată încât, deşi are punere parţială şi deşi poate face doar anumite lucruri, să se simtă răspunzător pentru tot ce se întâmplă în ţara asta, chiar dacă nu stă în puterea lui. (…) Nu voi fi un preşedinte comod. Nu voi fi comod cu mine, cu partidele politice în special cu cele pe care le preţuiesc mai mult. Nu voi fi comod cu elitele României, altele decât cele politice, pe care nu voi avea nicio atribuţie să le conduc, să le dirijez, dar pe care voi încerca să le inspir şi pe care voi încerca să le chem şi să le amintesc că sunt la fel de răspunzători de soarta acestei ţări, ca şi politicienii, ca şi preşedintele, ca şi Parlamentul, ca şi Biserica”, a mai spus Antonescu.

„Preşedintele este obligat să vorbească şi nu cred că vă îndoiţi, că să se îndoieşte cineva, că asta voi face, dar, ceea ce vă promit, deşi nu-mi place cuvântul, ceea ce trebuie să facă preşedintele este să aibă şi discernământul, înţelepciunea, generozitatea şi cultura să asculte vocea poporului român”, a mai menţionat Crin Antonescu.

El i-a cerut lui Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, să conducă această campanie electorală.

Bolojan a declarat că „România are nevoie, mai mult ca oricând, de un președinte cu experiență, matur, dedicat valorilor democratice și apartenenței la spațiul occidental. Un președinte care spune lucrurilor pe nume, care vorbește cu sens și curaj și care nu se dă în lături de la a se bate în situații dificile. Din aceste motive, noi, liberalii, am decis de comun acord că această persoană este Crin Antonescu”.