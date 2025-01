Marcel Ciolacu: Bugetul de stat va fi aprobat de Guvern până la sfârșitul lunii

174262 – 15012025 – Premierul a declarat, miercuri, după întâlnirea cu ministrul Finanțelor Tanczos Barna, că bugetul de stat pentru anul 2025 va fi adoptat de guvern până la finalul lunii ianuarie, iar în prima săptămână din februarie ar trebui să treacă și de Parlament.

Premierul a precizat că deficitul până la finalul anului va fi de 7%, iar investițiile vor reprezenta tot 7% din PIB.

Am avut o întâlnire cu domnul ministru, cu întreaga echipă de consilieri, secretari de stat şi cu doamna preşedinte de la ANAF, am stabilit indicatorii pe care o să-i prezinte domnul ministru în şedinţa de guvern de joi. E un pas premergător aprobării legii bugetului de stat şi am făcut şi un calendar împreună. Am stabilit foarte clar ca până la sfârşitul lunii să trecem Legea bugetului prin Guvern şi o să înaintăm Parlamentului, astfel încât în prima săptămână din sesiunea parlamentară din februarie Legea bugetului să fie aprobată, a afirmat Marcel Ciolacu într-o conferinţă comună de presă cu ministrul Finanţelor.

„O să rămânem în deficitul de 7% până la finalul anului, așa cum am stabilit și cu Comisia Europeană, și cu ținta de 7% din PIB pentru investiții”, a anunțat premierul.

Cu alte cuvinte, vom crea un echilibru între investiții, ținând cont că acești doi ani vor fi iarăși doi ani ca și anul 2024, doi ani cu o pondere foarte mare în investiții, având finalizarea PNR-ului până în anul 2026. Nominal, normal că creștem de la 120 de miliarde cât au fost investițiile în 2024 la aproximativ 132 de miliarde, a anunțat Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolau s-a referit și la indexarea pensiilor și a transmis ca Ministerul Finațelor are o abordare prudentă în acest sens.

Am stabilit, la fel cum am promis înainte de votul din Parlament, că vom veni la pensiile mici și medii, până la începutul acestui an, cu o suplimentare și cu o majorare pe tip one-off, până vom vedea execuția bugetară la prima rectificare, când se va analiza dacă se poate, astfel încât să nu afectăm investițiile prevăzute, mai ales în PNRR-ul, unde există cofinanțări foarte mari, de exemplu în zona transporturilor de aproximativ 60% s-au ajuns la cofinanțări. Dacă statul român și bugetul de stat își permite indexarea din luna septembrie. Este o abordare prudentă a Ministrului Finanțelor și cred că e o abordare corectă pentru orice ministru de Finanțe și îl fericit pe domnul ministru pentru această abordare, astfel încât vom vedea, um zice un clasic în viață, pas cu pas, în funcție de execuție și de venituri, a anunțat Marel Ciolacu.

Am avut o creștere a veniturilor anul trecut de la 27%, acel 27% consacrat mai mulți ani de zile, la aproximativ 29,6%, cred că până la final va fi un 30,1%, pentru prima oară România va depăși, va avea cu cifra 3 în față la venituri din PIB și în continuare, domnul ministru și-a stabilit un 29,6% venituri din PIB, asta înseamnă că din jalonul 206 am și îndeplinit acea solicitare și prevăzută în PNRR, ca să creștem veniturile din PIB cu minimum 2,5 puncte procentuale, noi negociând, de fapt, o reducere la 1,1 puncte procentuale creștere venituri, rămânând ca în jalon 207, cel din cererea de plată numărul 5, să facem echilibrare, a arătat premierul.

Continuăm cu ajutoarele de stat, o să le solicităm și de la Consiliul Concurenței care este nivelul și fiecare program punctual, a mai anunțat prem-ministrul în conferința de presă.

O să întoarcem înapoi în economie minimum de 2% din PIB, eu sper că o să închidem în jur de 5% din PIB, să întoarcem în economia reală, a mai spus Ciolacu.tvrinfo