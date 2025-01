Sondaj de opinie INSCOP Research: Dezinformare, știri false, neîncredere

174341 – 25012025 – Conform sondajului realizat de INSCOP Research la comanda Funky Citizens în perioada 16-23 decembrie 2024, aproximativ trei sferturi dintre români cred că opțiunile de vot ale populației sunt afectate de dezinformare şi știri false în foarte mare măsură sau în destul de mare măsură.

Metoda de cercetare: anchetă sociologică prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului multistadial stratificat fiind de 1000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3.1 %, la un grad de încredere de 95%.

Datele comparative pentru iunie, septembrie 2021, respectiv ianuarie 2022 au fost extrase din studiul „Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naționalist în era dezinformării și fenomenului știrilor false” realizat de INSCOP Research la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States – și finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Expunere personală la știri false

30.7% dintre respondenți apreciază că în ultimele luni au fost expuși la știri false sau dezinformări în foarte mare măsură (față de 27.5% în ianuarie 2022), 23.7% că au fost expuși în destul de mare măsură (față de 27.2% în ianuarie 2022), 14.9% în destul de mică măsură (față de 19.9% în ianuarie 2022), iar 26.7% în foarte mică măsură/deloc (față de 21.9% în ianuarie 2022). 4% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Canale media expuse dezinformării

În ce privește canalele de informare cele mai expuse la dezinformări și propagarea de știri false, 49.8% dintre respondenți au indicat posturile TV (față de 49% în septembrie 2021), 40% rețelele sociale (Facebook, Instagram, Tik Tok) (față de 35.3% în septembrie 2021), 2.6% ziarele, revistele, publicațiile online (față de 7.9% în septembrie 2021), 1.6% posturile radio (față de 1.8% în septembrie 2021). 5.9% nu știu sau nu răspund.

Influența dezinformării asupra opțiunilor de vot

Întrebați în ce măsură cred că opțiunile de vot ale românilor sunt afectate de dezinformare şi știri false, 47.2% dintre cei chestionați cred că în foarte mare măsură (față de 41.7% iunie 2021), 28.7% în destul de mare măsură (față de 32.7% iunie 2021). 12.2% apreciază că opțiunile de vot ale românilor sunt afectate de dezinformare și știri false în destul de mică măsură (față de 10.2% iunie 2021), iar 7.6% în foarte mică măsură/deloc (față de 11.9% iunie 2021). 4.3% nu știu sau nu răspund.

Țări care susțin acțiuni de propagandă

Întrebați care sunt, în opinia lor, țările sau organizațiile care susțin propaganda și răspândesc știri false, 45.3% dintre cei chestionați au indicat Rusia, 11.8% – China, 5.8% – SUA, 3.6% – Uniunea Europeană. Ucraina a fost menționată de 2.8% dintre participanții la sondaj, Germania de 2.3%, Franța de 2.3%, iar Ungaria de 1.9%. 11.3% menționează altă țară, 33.9% spun că nu știu sau nu pot aprecia, iar 4.7% nu răspund.

https://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2025/01/24.01.25-Prezentare-grafica-Sondaj-INSCOP-Partea-a-III-a.pdf