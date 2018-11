Aproape 700 de telefoane wireless fara marcaj CE descoperite in 2018

148707 – 28112018 – “In ultimii ani ne-am confruntat cu un adevarat fenomen in ceea ce priveste interferentele provocate de telefoanele fixe wireless fara marcaj CE de tip DECT 6.0 care afecteaza functionarea serviciilor de comunicatii electronice, in special a celor de telefonie mobila. Aceste telefoane de tip DECT 6.0 sunt setate sa functioneze in benzi de frecventa care nu corespund cu alocarea spectrului de frecventa de la nivelul Uniunii Europene. Daca in anul 2016, de exemplu, am identificat in jur de 150 de astfel de telefoane fixe wireless, numarul acestora s-a triplat in 2017, iar in acest an a ajuns la aproape 700. Dorim sa atragem atentia asupra faptului ca utilizarea acestor echipamente este ilegala si rugam consumatorii sa achizitioneze doar echipamente produse conform standardelor europene”, a declarat Cristin Popa, director executiv al Autoritatii.

Campania de monitorizare

In perioada aprilie – octombrie 2018, ANCOM a derulat o campanie de monitorizare a frecventelor radio afectate de emisiile echipamentelor radio neconforme, de identificare a acestora si de informare cu privire la ilegalitatea folosirii acestor echipamente. In cadrul campaniei, care s-a derulat la nivelul intregii tari prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii, au fost detectate si scoase din uz aproape 700 de telefoane wireless de tip DECT 6.0.

In Directia Regionala Bucuresti, care coordoneaza si judetele Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea si Valcea, au fost detectate si scoase din uz 344 de echipamente neconforme, iar in cadrul Directiei Regionale Cluj (judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Satu-Mare, Salaj si Sibiu) 158 de astfel de echipamente.

In Directia Regionala Timis, care coordoneaza judetele Arad, Caras-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinti si Timis, si in Directia Regionala Iasi, care monitorizeaza judetele Bacau, Botosani, Braila, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea, au fost identificate si scoase din folosinta cate 91 de telefoane wireless de tip DECT 6.0.

Telefoanele DECT 6.0 fara marcaj CE

Telefoanele fixe de tip DECT 6.0 fara marcaj CE provin in cea mai mare parte din Statele Unite ale Americii, Canada sau state din Asia si sunt destinate utilizarii in aceste tari. Telefoanele fixe fara fir de tip DECT 6.0 functioneaza in benzi de frecvente care in Romania sunt destinate altor servicii, si anume celor de telefonie mobila si internet mobil de banda larga de generatia a treia. In momentul in care un astfel de aparat neconform este pus in functiune pe teritoriul Romaniei, el produce interferente care perturba functionarea serviciilor de telefonie mobila. Astfel, numarul utilizatorilor care pot folosi serviciul de telefonie sau internet mobil in zona respectiva scade semnificativ, apelarea devenind uneori imposibila, iar apelurile in curs se intrerup.

In cele mai multe dintre cazurile identificate si solutionate de ANCOM, telefoanele fara marcaj CE au fost introduse in Romania de catre persoane fizice care au calatorit pe continentul american sau au ajuns in tara fiind trimise de alte persoane, in general rude ale utilizatorilor. Acestea erau folosite in locuinte particulare, pentru uz personal.

In cazuri extreme, interferentele cauzate de aceste tipuri de telefoane pot afecta apelarea numarului de urgenta 112.

De retinut

Utilizatorii care detin telefoane fixe wireless de tip DECT trebuie sa verifice existenta marcajului CE pe aparat, iar in cazul in care acesta nu exista, aparatul trebuie scos din functiune (atat terminalul portabil cu acumulatori/baterii, cat si statia de baza a acestuia care poate fi cu acumulatori/baterii sau poate fi conectata la o sursa de alimentare de la reteaua electrica).

Telefoanele DECT 6.0 fara marcaj CE pot produce interferente prejudiciabile serviciilor de comunicatii electronice in momentul in care sunt conectate la sursa de energie.

Sanctiuni aplicabile

In cazul in care cei care detin astfel de echipamente continua sa le foloseasca sunt incalcate prevederile Hotararii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, fapta fiind sanctionata cu amenda contraventionala cuprinsa intre 500 si 5.000 lei. Mai multe informatii privind echipamentele electronice si electrocasnice neconforme, marcajul CE si obligatiile care le revin producatorilor, distribuitorilor si consumatorilor sunt disponibile pe website-ul Autoritatii.