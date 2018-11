George Ciamba, la cea de-a noua ediție a Bosphorus Summit

148695 – 28112018 – Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a participat, la 27 noiembrie 2018, la Istanbul, la cea de-a noua ediție a Bosphorus Summit, ca vorbitor în cadrul panelului The EU in Search of Visions, alături de ministrul adjunct pentru afaceri externe al Republicii Turcia responsabil cu afacerile europene, Faruk Kaymakçi.

În intervenția sa, ministrul a subliniat importanța concentrării acțiunii Uniunii Europene, dincolo de diferitele viziuni privind viitorul său, pe decizii pragmatice și inclusive, pe soluții realiste și în același timp ambițioase, care să reflecte interesele tuturor statelor membre. Referindu-se la rolul global al Uniunii Europene, demnitarul român a evidențiat relevanța valorilor care stau la baza acțiunii externe a Uniunii, precum și importanța continuării promovării active a principiilor și regulilor cooperării multilaterale la nivel internațional.

Ministrul delegat român s-a referit, în același timp, la importanța acțiunii europene în vecinătate, pentru promovarea păcii, stabilității și prosperității pe întreg continentul european, cooperarea cu partenerii fiind esențială pentru gestionarea provocărilor comune. În acest sens, a oferit exemplul cooperării cu Turcia, stat candidat și partener cheie al Uniunii Europene în multiple domenii, încurajând continuarea dialogului pentru consolidarea acestui parteneriat.

Ministrul delegat George Ciamba a reiterat angajamentul ferm al României de a-și promova viziunea profund pro-europeană și de a juca un rol constructiv în procesul de reflecție privind viitorul Uniunii Europene. A prezentat coeziunea ca temă fundamentală a viitoarei Președinții a Consiliului UE și a reafirmat angajamentul României de a contribui la relansarea proiectului european. A arătat că atât Summit-ul extraordinar de la Sibiu, din mai 2019, unde va fi discutată viitoarea Agendă Strategică a UE, cât și campania de anul viitor pentru alegerea membrilor Parlamentului European trebuie să se desfășoare într-o atmosferă consensuală și să lanseze mesaje de unitate și coeziune.

Cea de-a noua ediție a Bosphorus Summit (Istanbul, 26 – 28 noiembrie 2018) are ca temă centrală Sustaining Peace and Development for All, cu accent pe cele mai importante amenințări globale la adresa dezvoltării și pe identificarea unor soluții și acțiuni pentru un viitor sustenabil în plan internațional. Evenimentul își propune să ofere un cadru de interacțiune între factorii de decizie și liderii politici, ai mediului de afaceri, reprezentanții domeniului educației, artei, media, organizațiilor filantropice, organizațiilor non-profit și actorilor sociali.