Iohannis: ”Referendumul pe justiție este în discuție” 

148944 – 19122018 – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, intr-o intalnire cu tineri laureati pentru proiectele civice pe care le-au derulat in orasele lor ca ”referendumul pe justitie este in discutie”. ”I-am rugat pe colegii mei sa studieze problema, sa abordam chestiunea sa fie si eficienta”, a spus Iohannis.

”Da, este in discutie acest referendum, am facut primii pasi acum catava vreme. I-am rugat pe colegii mei sa studieze problema, sa abordam chestiunea sa fie si eficienta. Una e sa facem referendum si sa nu vina luma. Nu vrea sa ne jucam de-a referendumul, trebuie sa fie util.

Chiar daca toti romanii merg si spun ca nu vor amnistie si gratiere nu inseamna ca asta se si intampla pentru ca este consultativ si parlamentarii decid.

Am spus in campanie, ‘Atentie romanilor nu alegeti PSD, ca ei vor amnistie si gratiere, ca vor veni cu o abordare strict populista pentru a se pastra in pozitii’. Le-am spus in 2014, le-am repetat in 2016.

Cumva au ajuns la guvernare, pentru ca au fost votati. Este bine sa judecam cum votam. In 2016 foarte multi au considerat ca si unii si altii sunt la fel, nu au mers la vot, si iata catastrofa. Cum este posibil sa ajungem in 2018 si sa discutam despre amnistie si gratiere. Este inimaginabil, niciodata in istorie nu s-a intamplat asa ceva, nici cand au venit comunistii in 1947.

Prin faptul ca acesti oameni au ajuns la putere, Romania este in pericol. Referendum vom vedea, vom discuta, insa votul decide. Sa mearga oamenii la vot. Sa nu se ajunga la situatia total ingrata in care am alunecat acum”, a declarat presedintele Iohannis in cadrul intalnirii cu tinerii laureati ai Civic Avengers, conform Aktual24.ro.