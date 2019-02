ANCOM a efectuat 4.000 de controale pe piața serviciilor de comunicații electronice și de servicii poștale în anul 2018 

149325 – 04022019 – „In 2018 am finalizat una dintre cele mai ample campanii de monitorizare realizata vreodata de ANCOM. Este vorba despre campania de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce, in cadrul careia s-au efectuat masuratori in 12.786 de localitati, in care domiciliaza peste 19,8 milioane din totalul de 20,1 milioane de cetateni ai Romaniei. Am verificat in ce masura operatorii de telefonie mobila respecta obligatia de acoperire cu servicii de voce a zonelor locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei. 2018 fost un an incarcat pentru noi din punctul de vedere al monitorizarii pietei de comunicatii electronice si de servicii postale, concretizat in efectuarea a 3.868 de controale si aplicarea a 110 amenzi in valoare totala de 2.428.000 de lei”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Ca urmare a acestor controale, ANCOM a transmis 203 notificari si a aplicat 511 avertismente si 110 amenzi contraventionale, in valoare totala de 2.428.000 de lei. Suma constituie venit la bugetul de stat.

Piata comunicatiilor electronice

Pe piata de comunicatii electronice, in anul 2018 ANCOM a efectuat 2.728 de actiuni de control, contravenientii primind 203 notificari, 391 de avertismente si 89 de amenzi contraventionale, in cuantum de 2.304.500 de lei.

Autoritatea a aplicat societatii TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. in anul 2018 cea mai mare amenda de pe piata de comunicatii electronice, in cuantum total de 1.100.000 de lei, din care 600.000 de lei pentru indisponibilitatea retelei ca urmare a celui mai grav incident de securitate inregistrat pe piata comunicatiilor electronice din Romania si 500.000 de lei pentru nerespectarea obligatiei de a pastra log-urile de retea la nivelul de granularitate prevazut in Licenta.

19 amenzi contraventionale in cuantum total de 155.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de telefonie, in principal pentru incalcarea obligatiilor privind portabilitatea numerelor si serviciile de roaming.

Un numar de 26 de amenzi contraventionale in cuantum total de 240.000 de lei au fost aplicate de ANCOM si furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV). Principalele sanctiuni au fost aplicate pentru nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice (RTV). Dintre acestea, 7 amenzi contraventionale, in cuantum total de 165.000 de lei au fost aplicate pentru nerespectarea obligatiilor de acoperire specificate in licentele de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru.

Furnizorii de retele de tip CATV au fost sanctionati cu 33 de amenzi contraventionale in valoare totala de 237.500 de lei pentru nerespectarea conditiilor prevazute in Autorizatia Generala.

De asemenea, 9 amenzi in valoare totala de 72.000 de lei au fost aplicate operatorilor de radiocomunicatii. Neregulile cel mai des intalnite in cadrul acestor controale au constat in nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare (licente de utilizare a frecventelor si autorizatii de asignare a frecventelor), precum si cele referitoare la operarea statiilor de radiocomunicatii.

In anul 2018, ANCOM a finalizat o ampla campanie de masurare a acoperirii nationale cu servicii de voce a zonelor locuite de cel putin 98% din populatia Romaniei de catre operatorii Orange, Vodafone si Telekom, care aveau aceasta obligatie prevazuta in licentele de utilizare a spectrului radio obtinute in urma licitatiei din 2012. Pentru nerespectarea acestei obligatii, societatea Telekom Romania Mobile Communications a fost sanctionata cu o amenda in cuantum de 500.000 de lei, iar Vodafone Romania si Orange Romania cu avertisment.

In paralel cu aceasta campanie, a mai fost desfasurata o campanie pentru determinarea gradului de acoperire cu servicii de comunicatii electronice mobile in zonele de frontiera si una pentru verificarea acestuia pe drumurile nationale si judetene din intreaga tara.

Piata echipamentelor radio

Pe piata echipamentelor radio ANCOM a efectuat 745 de controale, in urma carora au fost aplicate 65 de avertismente si 14 amenzi contraventionale in valoare totala de 63.500 de lei. Cea mai mare amenda a fost in valoare de 25.000 de lei si a fost aplicata societatii Glass Protection S.R.L., intr-un caz de publicitate si punere la dispozitie pe piata a unor echipamente de bruiaj (jammere) care produc interferente prejudiciabile in spectru, deoarece acestea sunt interzise pe teritoriul Romaniei.

Piata serviciilor postale

ANCOM a efectuat in anul 2018 un numar de 395 de actiuni de control, fiind aplicate 55 de avertismente si 7 amenzi contraventionale, in cuantum de 60.000 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala.

Cea mai mare amenda aplicata pe piata serviciilor postale, in cuantum de 25.000 de lei, a fost aplicata Companiei Nationale Posta Romana, pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna.

In cazul celorlalti furnizori de servicii postale, principalele nereguli au constat in neavizarea trimiterilor postale, neinscriptionarea trimiterilor postale cu data depunerii acestora in reteaua postala si modificarea tarifelor incasate intre momentul acceptarii si livrarii trimiterilor, nerespectarea dispozitiilor legale a ofertelor comerciale publicate pe site-urile proprii si nerespectarea termenului de pastrare a trimiterilor postale dupa avizarea destinatarilor.