Romania și-a depus candidatura pentru a găzdui Conferința Plenipotențiarilor UIT din 2022

150064 – 10042019 – Prezent la Forumul Summit-ului Mondial pentru Societate Informationala, care are loc in perioada 8 – 12 aprilie la Geneva, presedintele ANCOM Sorin Grindeanu i-a inmanat secretarului general al Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), Houlin Zhao, scrisoarea oficiala prin care Romania isi anunta intentia de a organiza Conferinta Plenipotentiarilor UIT din 2022. Tara gazda a Conferintei Plenipotentiarilor UIT 2022 va fi desemnata in cadrul Consiliului UIT, care se va desfasura la Geneva in perioada 10 – 20 iunie 2019. Memorandumul pentru depunerea candidaturii a fost aprobat in cadrul sedintei de Guvern din data de 4 aprilie 2019.

”In luna noiembrie, cand am lansat ideea ca Romania sa gazduiasca, in 2022, cea mai importanta reuniune a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, parea un proiect imposibil. Dupa cateva luni de eforturi si negocieri, cu sprijinul colegilor din MCSI si MAE, am avut astazi onoarea de a-i inmana secretarului general al UIT scrisoarea prin care Romania isi anunta oficial candidatura pentru gazduirea Conferintei Plenipotentiarilor din 2022. Un raspuns pozitiv pentru tara noastra din partea UIT ar insemna sansa de a amplasa Romania in prima linie a dezbaterilor despre viitorul domeniului IT&C”, a declarat Grindeanu.

Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2022

Potrivit Constitutiei UIT, Conferinta Plenipotentiarilor este organismul suprem al Uniunii si are rolul de a adopta politica generala a UIT, planurile strategice si financiare ale organizatiei si de a alege conducerea acesteia (Consiliul UIT – mandatar al Conferintei Plenipotentiarilor, Secretarul General, Secretarul General adjunct, Directorul Biroului de Radiocomunicatii, Directorul Biroului de Standardizare, Directorul Biroului de Dezvoltare). In cadrul acestui eveniment se decide viitorul organizatiei in ansamblul sau, capacitatea de a influenta diferite directii legate de domeniul IT&C, cum ar fi convergenta tehnologiilor, dezvoltarea Internetului si serviciul universal.

Avand in vedere importanta si amploarea Conferintei Plenipotentiarilor, organizarea de catre Romania, in anul 2022, a celei de-a 21-a editii a Conferintei, constituie o oportunitate de a consolida influenta regionala si internationala a tarii noastre intr-un domeniu extrem de important si dinamic, aducand beneficii de ordin politic, diplomatic, economic si social. Conferinta se desfasoara de regula pe parcursul a minimum trei saptamani, in cursul carora peste doua mii de delegati participa la lucrarile gazduite de statul membru organizator.

Conferinta Plenipotentiarilor UIT 2018

Conferinta Plenipotentiarilor este convocata la fiecare patru ani, cea mai recenta fiind organizata in perioada 29 octombrie – 16 noiembrie 2018 in Dubai, Emiratele Arabe Unite. La aceasta conferinta, Romania a obtinut, ca reprezentanta a Regiunii C – Europa de Est si Asia de Nord si alaturi de Federatia Rusa, Republica Azerbaidjan, Polonia si Cehia, cel de-al saptelea mandat consecutiv de membru in Consiliul UIT, organism care asigura, in intervalul dintre doua Conferinte ale Plenipotentiarilor, coordonarea activitatii UIT, in limitele puterilor acordate de catre Conferinta Plenipotentiarilor.