Carmen Dan a plecat înainte să fie dată afară 

151085 – 15072019 – Ministrul Afacerilor de Interne, Carmen Dan, a anunţat că demisionează din funcţia de ministru de Interne, făcând astfel pasul înaintea anunțului oficial așteptat de prim-ministrul Viorica Dăncilă privind o remaniere guvernamentală mai largă.

”Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de Interne. Înţeleg din cauză că nu mi-am făcut treaba. E o decizie politică”, a spus Carmen Dan.

”Înțeleg că nu intră în discuție nicidecum un criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Acum un an nu ne-a deranjat, ne deranjează acum. Mă aștept să ia act de demisia mea. Acum am discutat cu premierul. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii Ministerul de Interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a declarat Carmen Dan, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național PSD, considerând că Viorica Dăncilă a cedat și în fața presiunii președintelui Klaus Iohannis.

