Cum sa reziliezi sau sa modifici un contract telecom?

152636 – 03122019 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) reaminteste utilizatorilor in ce conditii pot rezilia sau modifica contractele incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice.

Incetarea contractului la termen

In principiu, incetarea unui contract incheiat cu un furnizor de telefonie intra in vigoare in conditiile prevazute in respectivul document. Totusi, este posibil ca furnizorul, in urma unei negocieri directe cu utilizatorul, sa accepte incetarea contractului si in alte conditii decat cele mentionate in contract.

Atunci cand solicita incetarea contractului incheiat cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice utilizatorul trebuie sa tina cont de cateva aspecte, pe care trebuie sa le gaseasca mentionate in contract: daca a expirat perioada contractuala initiala; ce penalitati se aplica daca solicita incetarea contractului si perioada initiala nu a expirat; termenul si modalitatile in care poate depune o cerere de incetare a contractului, precum si termenul in care este operata efectiv incetarea contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de catre utilizator).

Unii furnizori ofera posibilitatea ca solicitarea de incetare a contractului sa fie adresata si telefonic. Cu toate acestea, este mai sigur daca aceasta va fi facuta in scris si transmisa prin posta, cu confirmare de primire, sau daca va fi depusa la un punct de lucru/magazin al furnizorului, iar utilizatorul va cere si va primi un numar de inregistrare. De asemenea, trebuie luat in calcul si faptul ca, de regula, furnizorii conditioneaza procesarea cererii de reziliere de returnarea echipamentelor oferite in custodie/chirie si de plata unor eventuale datorii.

Obligatiile furnizorilor

Furnizorii de servicii de telefonie, internet si televiziune de pe piata din Romania sunt obligati sa publice pe site-urile proprii:

 informatii legate de incetarea contractelor incheiate cu utilizatorii, dar si informatii privind conditiile de modificare a contractului respectand, astfel, Decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligatiile de informare a utilizatorilor finali;

 informatii privind demersurile pe care utilizatorii trebuie sa le faca pentru a obtine incetarea sau modificarea contractului;

 adresa de e-mail, adresa postala si numarul de telefon/fax la care utilizatorul poate transmite cererea de incetare a contractului;

 formulare/cereri-tip, daca se solicita completarea acestora, precum si informatii legate de modalitatile prin care utilizatorii pot intra in posesia lor, daca este cazul;

 informatii legate de penalitatile care pot fi aplicate in cazul incetarii anticipate a contractului, daca astfel de penalitati sunt percepute.

Potrivit Deciziei ANCOM nr.158/2015, toate informatiile destinate utilizatorilor trebuie sa se regaseasca pe site-urile furnizorilor intr-un loc usor accesibil, prezentate intr-un mod vizibil si bine structurat.

Modificarea contractului

Modificarea unui contract incheiat cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice se poate face la cererea utilizatorului, in conditiile prevazute in contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul, dar si la initiativa furnizorului.

Astfel, in anumite situatii, furnizorul are dreptul sa schimbe clauze din contract dar, in acest caz, are obligatia sa-si informeze abonatii despre continutul modificarilor, prin intermediul unei notificari, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea acestora. In acest interval, daca nu sunt de acord cu modificarile, abonatii pot renunta la contract fara a plati despagubiri.

Furnizorul poate sa transmita notificarea prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului, caz in care va fi insotita de un SMS si/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificarii.

Indiferent de modul in care operatorul transmite notificarea, acesta trebuie sa asigure transmiterea integrala a textului notificarii, fara a face trimitere la alte surse de informare. De asemenea, notificarea trebuie sa fie separata de orice material publicitar.

Reclamatii

ANCOM poate lua masuri daca furnizorul a modificat contractul fara sa notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunta contractul fara penalitati. Sesizarile pot fi trimise aici. Daca pentru incetarea contractului inainte de termen, operatorul aplica taxe cu o valoare considerata prea mare fata de posibilele pierderi pe care le-ar avea furnizorul, utilizatorii se pot adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email