Mihai Fifor la Forumul CEPA

147850 – 25092018 – Ministrul Apărării Naționale, Mihai Fifor, a participat luni, 24 septembrie, la Forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), având ca temă „Winning the 21st Century -Allied Strengh and Solidarity” și a susținut o prezentare în cadrul panelului „Beyond 2%: Quantity and Quality in European Defense Investments”.

Intervenția ministrului Apărării s-a axat asupra angajamentelor Guvernului României în ceea ce privește partajarea echitabilă a responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice și dimensiunii de apărare a parteneriatului strategic dintre România și SUA.

„Am discutat despre maturitatea strategică de care România dă dovadă în regiunea Mării Negre, dar și în interiorul Alianței din care face parte. Am demonstrat că țara noastră este un aliat solid care îndeplinește toate cele trei condiționalități NATO referitoare la cash – alocarea de 2% pentru bugetul apărării, contribuții cu trupe și capabilități. În acest context, am punctat nevoia unei coerențe în planificarea apărării, subliniind că eforturile întreprinse de România în ultimul an înseamnă deopotrivă cantitate și calitate. Așadar, am insistat asupra faptului că întreaga logică a achizițiilor în domeniul apărării are o componentă importantă de investiții serioase în industria națională de apărare, transfer de tehnologie și know-how, cooperare industrială și offset, toate acestea dovedind că Ministerul Apărării Naționale este un stimulator pentru creșterea și dezvoltarea economiei naționale”, a declarat Mihai Fifor.

De asemenea, în data de 24 septembrie, ministrul Mihai Fifor s-a întâlnit cu generalul Joseph Lengyel, comandantul Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii, la reședința oficială a acestuia. La convorbiri au fost prezenți și alți oficiali americani, respectiv generalul-maior Sheryl Gordon, comandantul Gărzii Naționale a Statului Alabama, Thomas Goffus, adjunctul asistentului secretarului american al Apărării pentru Europa și NATO, reprezentanți ai Congresului SUA, ai Departamentului Apărării și Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile concrete de cooperare dintre România și SUA în domeniul apărării, precum și rolul important pe care România și l-a asumat în regiunea Mării Negre.