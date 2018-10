ANCOM: Bilant portabilitate: peste 5,1 milioane de numere portate in 10 ani 

148206 – 23102018 – ”De peste 10 ani, utilizatorii au libertatea de a-si alege furnizorul de telefonie pastrandu-si in acelasi timp numarul de telefon, facilitate care a contribuit la jocul competitiv intre operatori. In aceasta perioada, numarul de portari a crescut constant de la un an la altul, utilizatorii putand astfel sa beneficieze de ofertele cele mai potrivite pentru nevoile lor de consum. Astfel, la un deceniu de la lansarea serviciului de portabilitate, peste 5,1 milioane de numere de telefon au fost portate, aproape 4,4 milioane dintre acestea fiind numere de telefonie mobila si peste 700.000 numere de telefonie fixa”, a declarat Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM.

Un deceniu de portabilitate

Din data de 21 octombrie 2008, cand a fost lansat acest serviciu, si pana la jumatatea lunii octombrie 2018 au fost portate in total 5.131.415 de numere, dintre care 4.391.304 sunt numere de telefonie mobila si 740.111 sunt numere de telefonie fixa. De la inceputul anului 2018 si pana la jumatatea lunii octombrie au fost portate 682.507 numere de telefon, din care 644.761 sunt numere de telefonie mobila si 37.746 sunt numere de telefonie fixa.

Topul furnizorilor care au primit numere de telefon in reteaua lor – telefonie mobila

Dupa primii 10 ani de la lansarea acestui serviciu, RCS&RDS este furnizorul cu cele mai multe numere de telefonie mobila obtinute prin portare (1.583.038), fiind urmat de Orange cu 1.006.134 de numere, Vodafone cu 1.003.996, Telekom Romania Mobile Communications cu 604.484 si Telekom Romania Communications cu 192.787de numere de telefonie mobila portate.

In intervalul 1 ianuarie – 15 octombrie 2018, RCS&RDS a primit in retea prin portare 201.472 de numere de telefonie mobila, urmat de Orange cu 134.228 numere, Vodafone cu 120.875 de numere, Telekom Romania Communications cu 110.722 si Telekom Romania Mobile Communications cu 77.429 de numere portate.

Topul furnizorilor care au primit numere de telefon in reteaua lor – telefonie fixa

De la lansarea portabilitatii si pana la mijlocul acestei luni au fost portate 740.111 de numere de telefonie fixa, marea majoritate a acestora fiind atrase de catre cinci furnizori: RCS&RDS care a primit prin portare in total 216.907 de numere, Vodafone – 168.191, UPC – 142.984, Orange – 139.533, respectiv Telekom Romania Communications cu 32.993 de numere de telefonie fixa primite din alte retele prin portare.

Si în 2018, RCS&RDS a primit cele mai multe numere – 17.458, fiind urmat de Telekom Romania Communications (6.135), Orange (5.720), UPC (3.300) si Vodafone (2.872).

Sesizari primite de la utilizatori

ANCOM a primit in anul 2018 un numar de 568 de sesizari de la utilizatori cu privire la desfasurarea procesului de portare, principalele probleme sesizate vizand anumite disfunctionalitati aparute in cadrul procesului, cum ar fi, spre exemplu, netransmiterea unor mesaje intre bazele de date ale furnizorilor, refuzul portarii si alocarea numerelor provizorii.

O mare parte dintre utilizatorii care s-au adresat ANCOM au solicitat anularea procesului de portare. ANCOM nu este insa in masura sa anuleze un proces de portare, demersurile in acest sens revenind exclusiv in responsabilitatea partilor implicate in acest proces. Un proces de portare poate fi anulat prin depunerea unei cereri de anulare a acestuia la furnizorul unde a fost solicitata portarea (furnizorul acceptor) si poate fi anulata numai de catre titularul contractului de furnizare a serviciului sau de reprezentantul legal al acestuia. Cererea de anulare poate fi depusa cel mai tarziu cu 24 ore inainte de ora initiala stabilita pentru realizarea portarii. Dupa depunerea cererii de anulare a portarii de catre utilizator, in conditiile legii, furnizorul acceptor introduce aceasta cerere in baza de date centralizata, iar furnizorul donor confirma anularea procesului de portare.