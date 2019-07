Viorica Dăncilă: Susținem deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova

150958 – 02072019 – Declarații comune de presă susținute de premierul Viorica Dăncilă și omologul său din Republica Moldova, Maia Sandu:

Viorica Dăncilă: Mă bucură în mod deosebit prezența la București a doamnei Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Moldova, în prima sa vizită de la preluarea mandatului. Îi transmit doamnei Maia Sandu, și pe această cale, cele mai sincere felicitări și urări de succes în activitate.

Apreciez în mod deosebit interesul doamnei prim-ministru și al Guvernului pe care îl conduce pentru consolidarea relației speciale cu România. Vă asigur că suntem gata să răspundem pe măsură.

Folosesc această ocazie, pentru a reitera deplina disponibilitate a Guvernului României și a mea personal pentru o excelentă colaborare cu doamna prim-ministru Maia Sandu și cu noua echipă guvernamentală de la Chișinău, în spiritul Parteneriatului nostru Strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, bază esențială a relației noastre speciale față de care există așteptări și interes permanent la nivelul ambelor societăți.

Întâlnirea de astăzi ne-a oferit prilejul unui dialog de substanță asupra priorităților relației noastre bilaterale. Avem o bază solidă pe care vom construi, mai ales că avem proiecte bilaterale pe toate dimensiunile vieții economice şi sociale. Totodată, am evidențiat importanța consolidării comunității de limbă, cultură și istorie, care stă la baza relației speciale cu Republica Moldova.

Am transmis astăzi un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcția continuării obiectivelor europene și implementării reformelor asumate în contextul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Am arătat că România cunoaște din proprie experiență care sunt provocările punerii în aplicare a unei agende ambițioase de reformă dar, în același timp, am asigurat că nu există altă alternativă pentru asigurarea democrației şi prosperității R. Moldova. În acest demers, am subliniat că România va rămâne cel mai sincer susținător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european. Astfel, am asigurat-o pe doamna prim-ministru că vom acţiona permanent în interiorul consensului european pentru a crește beneficiile acţiunii externe a Uniunii Europene în Republica Moldova. Am arătat că dorim să contribuim la implicarea mai fermă a UE în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova, astfel încât acesta să devină ireversibil. În consultare cu partenerii noștri europeni și cu instituțiile europene, suntem gata să susținem deblocarea asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană Republicii Moldova şi să furnizăm expertiză la nivel bilateral pe mai multe planuri şi aici am în vedere în special afacerile europene având în vedere experiența acumulată de România în contextul deținerii Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Din discuțiile de astăzi a reieșit, cu claritate, interesul comun pentru avansarea multitudinii de proiecte bilaterale, cu un accent special pe proiectele de interconectare energetică. Am încurajat implementarea în ritm susținut a acestor proiecte, deoarece ele reprezintă o pârghie solidă de sprijin în vederea asigurării ireversibilității parcursului european al Republicii Moldova.

Totodată, am arătat că, prin toate proiectele sectoriale de cooperare, punem cetățeanul în centrul abordării noastre. Dorim să aducem o contribuție directă la îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor cetățenilor Republicii Moldova.

Am identificat astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, domeniile de interes imediat asupra cărora ne vom concentra cu prioritate în etapa următoare, ţinând cont de nevoile Republicii Moldova.

Astfel, cele două Guverne vor începe să lucreze în cadrul unui Grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenție imediată. De asemenea, dacă va fi cazul, putem avea în vedere derularea de proiecte noi care să susțină avansul european al Republicii Moldova. Rezultatul discuțiilor în cadrul Grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare ședințe comune a Guvernelor României și Republicii Moldova. Acesta va fi un demers concret, substanțial și cu impact imediat din perspectiva obiectivului comun de îmbunătățire a vieții tuturor cetățenilor Republicii Moldova, precum și un reper al interesului nostru comun de consolidare a Parteneriatului Strategic bilateral.

Doresc să o asigur pe doamna prim-ministru că România va continua sprijinul pentru Republicii Moldova în raport cu partenerii noştri europeni şi transatlantici.

De asemenea, am subliniat în discuțiile cu doamna prim-ministru şi relevanța majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea transnistreană, cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova și cu neafectarea vectorului său pro-european.

Îi mulțumesc încă o dată doamnei prim-ministru Maia Sandu pentru discuțiile avute astăzi și o invit să ia cuvântul.

Maia Sandu: În cadrul întâlnirii, am avut discuţii constructive și importante, atât cu privire la relațiile bilaterale, cât și cu privire la agenda europeană a Republicii Moldova.

Vizita are loc într-un context politic important pentru ambele țări. România și-a încheiat primul mandat de președinție la Consiliul Uniunii Europene. În acest sens, am adresat autorităților României felicitări cu ocazia finalizării mandatului.

Totodată, această vizită are loc la doar câteva săptămâni de la depășirea crizei politice de la Chișinău și de la învestirea guvernului pe care îl conduc. Am exprimat mulțumiri pentru mesajul de felicitare din partea doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă transmis cu ocazia învestirii guvernului, dar și pentru mesajele de sprijin care au venit în acea perioadă dificilă pentru noi. Am profitat de această oportunitate pentru a face un schimb de opinii privind sincronizarea acțiunilor comune pentru a oferi mai multă substanță dezvoltării Parteneriatului Strategic European dintre Republica Moldova și România.

În cadrul întâlnirii de astăzi am reiterat dorința noastră de a aprofunda colaborarea instituțională în diverse domenii. Am abordat oportunitatea menținerii formatului ședințelor comune de guvern, care s-au dovedit a fi un instrument util pentru coordonarea aspectelor ce țin de agenda bilaterală.

Un alt subiect de importanță strategică abordat în cadrul discuțiilor a fost cel care vizează implementarea proiectelor în domeniul energetic, cu accent pe finalizarea construcției și darea în exploatare integrală a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Am reiterat interesul vital pentru finalizarea lucrărilor pe întregul șantier, pe parcursul anului 2020.

De asemenea, am discutat despre importanța interconexiunilor liniilor electrice de înaltă tensiune, precum și construcției autostrăzii Unirii și a podului peste râul Prut, în regiunea orașului Ungheni.

O altă prioritate discutată în cadrul întâlnirii a vizat sporirea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce. În contextul dat, am salutat creșterea prezenței mediului de afaceri din România în viața economică a Republicii Moldova și am încurajat companiile din România să vină să investească în Republica Moldova. Am evidenţiat faptul că, în prezent, România este cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova și am reiterat încrederea că relațiile economice dintre România și Republica Moldova vor continua. Am salutat evoluțiile pozitive înregistrate în promovarea parteneriatelor prin înfrăţire la nivelul administrației publice locale. Consider că această formă de colaborare este una reușită și merită să fie sprijinită de către ambele guverne. Avem nevoie de sprijinul și experiența României în consolidarea capacităților administrației publice locale, dar și centrale, în Republica Moldova.

Aș vrea să închei pe această notă optimistă și de bun augur pentru Parteneriatul Strategic bilateral, mulțumindu-vă încă o dată, stimată doamnă prim-ministru, pentru sprijinul pe care l-a obținut Republica Moldova de-a lungul timpului și să vă spun că, contăm în continuare foarte mult pe sprijinul autorităților din România și pe sprijinul cetățenilor. Vă mulțumesc tare mult!

