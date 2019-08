USR și PLUS au aprobat alianța politică pentru următoarele alegeri

151290 – 04082019 – Liderii USR și PLUS au anunțat sâmbătă, cu puțin timp înainte de miezul nopții, că fiecare formațiune a ajuns la o înțelegere și că au aprobat alianța politică pentru următoarele runde de alegeri. Atât Dan Barna, cât și Dacian Cioloș au subliniat însă că cele două partide au adus amendamente la textul protocolului pe care și le vor prezenta reciproc. Ambii lideri au transmis mesajele pe Facebook, iar primul care a anunțat adoptarea alianței politice a fost Dacian Cioloș, liderul PLUS: ”Consiliul Național al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianță politică cu USR. Textul a fost adoptat cu amendamente, pe care le va propune spre discuție partenerilor de alianță. PLUS și USR au obținut împreună o victorie importantă în 26 mai, tocmai pentru că au înțeles așteptările electoratului. Trebuie să continuăm să punem aceste așteptări mai presus de orgolii de partid. PLUS crede într-o relație politică solidă, bazată pe principii și pe conținut, în care să punem ceea ce avem fiecare mai bun împreună și să le dăm cetățenilor români cea mai serioasă ofertă politică a ultimilor 30 de ani”, a scris Dacian Cioloș în jurul orei 23.30.

O oră mai târziu, Dan Barna, liderul USR, a anunțat și el continuarea alianței cu PLUS: ”Comitetul Politic al Uniunii Salvați România a votat, sâmbătă, continuarea alianței cu PLUS cu obiectivul de a oferi României o alternativă politică reală. A fost adoptat protocolul alianței electorale pentru prezidențiale și protocolul alianței politice, cu o serie de amendamente ce vor fi transmise către partenerii de la PLUS. Ne respectăm promisiunea de a construi o alternativă credibilă, la partidele tradiționale. USR PLUS este alianța care va schimba un sistem ce a eșuat. Două milioane de oameni au votat această alianță pe 26 mai și au crezut în această alianță, nu putem să îi dezamăgim. Încă de la formare, alianța USR PLUS a avut un obiectiv pe termen lung. Vrem să mergem împreună la toate alegerile care urmează – prezidențiale, locale și parlamentare. Obiectivul nostru este că câștigăm alegerile și să dăm României președintele și un guvern onest și competent”, a scris liderul USR care este și candidatul alianței la alegerile prezidențiale din toamnă, potrivit G4Media.ro.

