„Caravana filmului românesc” se va afla la Pașcani

151617 – 04092019 – La finalul vacanței de vară, „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” ajunge la Pașcani, în perioada 6 – 8 septembrie a.c., cu filme pentru spectatorii de toate vârstele. Proiecțiile vor avea loc în Piațeta din fața Primăriei Municipiului Pașcani, cu începere de la ora 20.30. Programul propus în cadrul „Caravanei filmului românesc” la Pașcani este unul diversificat, adresându-se tuturor categoriilor de spectatori. Astfel, vineri, 6 septembrie, de la ora 20.30, copii de toate vârstele sunt invitați să afle ce se întâmplă când muzica se opreşte? Spectatorii vor afla răspunsul urmărind filmul de animaţie „Strada Speranţei / Mercy Street” (realizat de Radu Nicolae, Ștefan Buzea și Alexandru Buzea). Filmul aduce pe ecran povestea unui băiat de 10 ani, Lorenz, care descoperă un pasaj secret spre o lume neștiută de sub lumea noastră, care îl va duce într-o mare aventură cu scopul de a salva muzica lumii. Actorii Alex Bordeanu, Ionuţ Grama, Cristian Iacob, Vlad Rădescu, Marius Stănescu sunt cei care dau glas personajelor principale din acest film de animație a cărui premieră a avut loc în anul 2016. Sâmbătă, 7 septembrie, este seara comediei clasice, spectatorii fiind invitați să vizioneze nemuritoarea comedie „Nea Mărin Miliardar”, avându-i în rolurile principale pe cei care au devenit legende ale teatrului și filmului românesc: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Ștefan Mihăilescu Brăila, Sebastian Papaiani, Colea Răutu, Stela Popescu, Puiu Călinescu. Filmul lui Sergiu Nicolaescu se află pe primul loc în topul celor mai vizionate filme românești din toate timpurile, realizat în anul 2006 de către Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România. În ultima seară a „Caravanei filmului românesc” la Pașcani este programat filmul istoric „Ștefan cel Mare – Vaslui 1475”, regia: Mircea Drăgan, cu Gheorghe Cozorici (în rolul titular), Gheorghe Dinică, Violeta Andrei, Florin Piersic, Ana Széles în rolurile principale. Filmul a avut premiera în anul 1975 și fost realizat pentru celebrarea a 500 de ani de la bătălia de la Vaslui, din anul 1475 și reconstituie contextul istoric și atmosfera acelor vremuri.. În fiecare seară, înaintea proiecțiilor de film, în intervalul orar 19.00 – 20.30, voluntarii Asociației ȘANSA 2010 vor organiza activități recreative în aer liber pentru copii. Accesul publicului este liber. *** Programul complet al Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale la Pașcani este următorul: Piaţeta din faţa Primăriei Municipiului Paşcani 6 – 8 septembrie 2019 Vineri, 6 septembrie: Între orele 19.00 – 20.30: Activităţi pentru copii în aer liber – organizate de voluntarii Asociaţiei ȘANSA 2010 Vineri, 6 septembrie, ora 20.30: STRADA SPERANȚEI / MERCY STREET Regia: Stefan Buzea, Alexandru Buzea, Radu Nicolae; Scenariul: Alexandru Bordeanu; Cu (voci): Alex Bordeanu, Ionuţ Grama, Cristian Iacob, Vlad Rădescu, Marius Stănescu (desene animate / 2016 / 74 de min. ) Sâmbătă, 7 septembrie Între orele 19.00 – 20.30: Activităţi pentru copii în aer liber – organizate de voluntarii Asociaţiei ȘANSA 2010 Sâmbătă, 7 septembrie, ora 20.30: NEA MĂRIN MILIARDAR Regia: Sergiu Nicolaescu; Scenariul: Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea; Cu: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Stela Popescu (comedie / 1979 / 88 de min. ) Duminică, 8 septembrie: Între orele 19.00 – 20.30: Activităţi pentru copii în aer liber – organizate de voluntarii Asociaţiei ȘANSA 2010 Duminică, 8 septembrie, ora 20.30: ŞTEFAN CEL MARE – VASLUI 1475 Regia: Mircea Drăgan; Scenariul: Constantin Mitru, Mircea Drăgan; Cu: Gheorghe Cozorici, Gheorghe Dinică, Violeta Andrei, Florin Piersic, Ana Széles (istoric / 1975 / 100 de min. ) *** Scopul „Caravanei filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat în al şaptelea an de existenţă, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. „Caravana filmului românesc” aduce filmul românesc acasă la oameni, promovându-l într-o manieră accesibilă. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse, de la pieţe centrale, la biblioteci, muzee, sau spaţii neconvenţionale. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului şi stimulează sentimentul de mândrie locală, prin punerea în valoare a geografiei culturale a oraşelor. *** Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul. În cei șapte ani de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 40 de oraşe, având un număr aproximativ de 200.000 de spectatori şi consemnând 3.050 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine. *** Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, ANF – Arhiva Naţională de Filme; DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual. Parteneri media: All About Romanian Cinema – AaRC, Cinefan, RoEvents, iFestival.ro, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp românesc, Comunicate de afaceri, Urban Things, România pozitivă, Agenţia de Carte, Gratuitor, Roportal. La Pașcani, proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Pașcani. Website: www.caravanafilm.ro

