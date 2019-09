Fenta Vioricăi Dăncilă

151656 – 10092019 – Guvernul Dancila se pregateste pentru o noua reprezentatie de pomina in UE, de aceasta data in privinta comisarului european. Pentru ca nici mandatul Rovanei Plumb si nici portofoliul Transporturilor, unul putin important, de altfel, nu sunt garantate. Dimpotriva, as zice, scrie Ioana Ene Dogioiu pe Ziare.com.

Guvernul Dancila se duce voios spre zid, trage si Romania dupa el, iar de toata aceasta situatie ar putea sa nu fie deloc strain un calcul cinic al Vioricai Dancila. Din start, propunerile facute de guvernul Dancila, dupa cat se pricepe PSD, adica Rovana Plumb si Dan Nica, nu au fost acceptabile pentru viitorul presedinte al CE, Ursula von der Leyen. Pentru ca niciuna nu prezinta garantii de competenta, in schimb ambele prezinta probleme de integritate. Ca in vorba aceea, nu e frumoasa, dar e batrana. Obiectiile i-au fost comunicate dnei Dancila de dna von der Leyen, intr-o intalnire recenta, spun sursele Ziare.com, insa PSD nu e dispus sa renunte asa usor. Ei cred ca e ca la noi, unde ii bagi pe gat premierului orice loaza doar pentru ca poti. Asa ca propunerile au ramas aceleasi, punand-o pe dna von der Leyen intr-o situatie delicata. Sa respinga oficial si sa amane anuntarea listei ar fi reprezentat o complicatie importanta. Si atunci o va desemna pe dna Plumb, urmand sa o lase pe mana comisiei din Parlamentul European (PE), unde vor ajunge toate informatiile despre profilul dnei Plumb. Marea ei problema nici macar nu este suspiciunea penala in sine, ci faptul ca ea nu a putut fi anchetata pentru ca Parlamentul a blocat investigatia. Deci o suspiciune penala care nici macar nu poate fi clarificata.

Sursele Ziare.com spun ca dna Plumb are sanse minime sa treca de PE. Iar dna von der Leyen probabil exact pe asta mizeaza, practic asigura ofranda de autoritate a PE.

Legislativul european este intr-un moment de afirmare a autoritatii sale. Si in legislatura trecuta, PE a tinut sa-si manifeste autoritatea respingand candidatura slovenei Alenka Bratusek. Asa ca dna von der Leyen avea toate motivele sa-si pregateasca pierderile controlate.

Si greu de gasit un candidat mai bun pentru respingere decat dna Plumb, treaba a ca rezolvata. E ”în carti” si frantuzoaica Sylvie Goulard, care insa a returnat suma din scandalul angajarilor fictive, spre deosebire de dna Plumb, care nici macar nu a putut fi anchetata.

Cine ar putea fi a doua propunere a Romaniei? Teoretic, prietena si colega de shopping a dnei Dancila, Ramona Manescu. Doar ca pe dna Manescu nu are cine sa o sustina. PSD care sa aduca sustinerea socialistilor? Nu. Ea nu e pesedista. O vedeti pe Rovana Plumb de-abia respinsa votand vesel nominalizarea Ramonei Manescu? Doritoare se pare ca e insa alta. Surse politice spun ca dna Dancila isi pregateste acest exit spre Comisia Europeana (CE) si incearca sa fenteze calendarul, adica sa impinga finalizarea CE pana dupa primul tur al prezidentialelor din Romania. Greu de crezut in conditiile in care J.C. Junker a anuntat deja ca actuala CE va pleca la 1 noiembrie. Deci ar fi graba mare pentru finalizarea tranzitiei. Nu se stie insa ce se va intampla cu Brexit-ul, iar proiectul a fost ca el sa fie incheiat de actuala CE, care cunoaste dosarul. In plus, daca Marea Britanie va fi in UE la data intrarii in paine a noii Comisii Europene, trebuie sa existe si un comisar britanic. Se pare ca unor functionari ai actualei Comisii le-au fost prelungite deja contractele pana in februarie. Deci e posibil sa existe o asteptare a necesitatii unei prelungiri. Iar aceasta prelungire ar fi favorabila pentru planul dnei Dancila, care sa insiste acum intentionat cu o formula fara cine stie ce sanse pentru a intra pe ultima suta de metri.

Cat despre portofoliul Transporturilor, el pare, prin asemanarea cu ministerul Transporturilor, o perla a coroanei. Nu este. Acest portofoliu a fost inventat la crearea Comisiei Junker, dupa ce prima candidata a Sloveniei (pentru portofoliul Energiei) in 2014, Alenka Bratusek, a fost, cum spuneam, respinsa de PE. In cateva zile, a doua optiune a Sloveniei, Violeta Bulc, a trebuit sa intre in rol si, ca sa nu se lase cu inca un esec, a fost inventat acest portofoliu nou, care s-a desprins din Energie. Comisarul pentru Transporturi se ocupa strict de conectivitate, are un buget mic, una dintre marile frustrari ale dnei Bulc de-a lungul mandatului, pentru ca banii de drumuri sunt la Dezvoltare Regionala, fostul protofoliu al Corinei Cretu. Dar, considera surse de la Bruxelles, si acest portofoliu modest este considerat de multi peste ceea ce a oferit Romania.

Guvernul Dancila nu a inteles sau nu a vrut sa inteleaga, in ipoteza ca dna Dancila are planul de a deveni comisar, cum decurge acesta demers, adica ceea ce a explicat pentru Ziare.com europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache: ”lucrurile merg in dublu sens – trebuie sa se intalneasca portofoliul cu profilul moral si profesional al persoanei. Un guvern credibil cu un premier credibil intra intr-o discutie cu partenerii europeni incercand sa maximizeze sansele de a obtine un portofoliu important. Daca ai instrumentele si stiinta de a face acest lucru, intelegi care sunt optiunile politice. Partenerii iti pot sugera chiar anumite directii in care portofoliul poate fi construit. Te intorci apoi in ograda la tine si gasesti candidatii potriviti”.

Ramane de vazut si cum va juca dl Iohannis cartea comisarului roman. Potrivit art 17 din Tratatul UE, dupa ce PE isi va da acordul pentru pentru componenta CE, Consiliul European numeste in mod oficial Comisia Europeana, iar decizia cere majoritate calificata, adica 55% dintre state si 65% din populatia UE. Romania este reprezentata in Consiliul European de presedintele Iohannis care, in ultima instanta, isi poate testa intr-o asemenea situatie influenta.

