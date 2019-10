Despre dinamica relaţiilor dintre Est şi Vest, de la continentul european la scena globală

152056 – 18102019 – Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Mănescu, a deschis a doua zi a reuniunii Bucharest Forum care a avut loc la București. Tema principală a dezbaterilor din acest an, reunite sub titlul West Meets East: Furthering in Times of Volatility and Disruption, a vizat dinamica relaţiilor dintre Est şi Vest, de la continentul european la scena globală.

Ediția din acest an şi-a propus o reflecţie de înalt nivel asupra provocărilor din prezent şi cele care se conturează deja pentru viitor, alături de identificarea posibilelor căi de urmat, fundamentate pe poziția geostrategică a României de ţară la frontiera estică a Vestului.

Ministrul a prezentat abordările României pe temele principale ale evenimentului, cu accent pe importanţa relaţiei transatlantice. În contextul global în continuă transformare, șeful diplomației române a făcut referire la energie, tehnologie, demografie și evoluţia valorilor ancorate cultural, ca factori importanţi care trebuie avuţi în vedere de ministerele de externe în analiza şi acţiunea lor viitoare.

Ministrul Mănescu a evidenţiat profilul României în UE, în special după exercitarea cu succes a Preşedinţiei Consiliului UE, precum şi în cadrul NATO şi ca partener strategic al SUA, caracteristici care conferă ţării noastre un rol special, constructiv, în cadrul dialogului Est-Vest, plecând şi de la experienţele istoriei post-decembriste.

Ministrul a enumerat câteva din realizările României în materie de politică externă, relevante pentru tendinţele globale evidenţiate și a arătat că, din punctul de vedere al potențialului energetic și al poziției geostrategice, România acţionează pentru a fi cel mai important partener al statelor din regiune și din Uniunea Europeană. Oficialul român a subliniat eforturile țării noastre pentru crearea unei Uniuni a Energiei, dar şi pentru conectarea vecinătăţii la Uniunea Europeană, în primul rând a Republicii Moldova.

Demnitarul român a făcut referire și la situația din Orientul Mijlociu, față de care România este gata să acționeze, alături de partenerii regionali și internaționali, pentru facilitarea securității, stabilității și dezvoltării sustenabile, condiții esențiale pentru realizarea păcii durabile în zonă. A punctat importanţa accentului plasat asupra tinerei generaţii din regiune şi asupra generării de proiecte care să combată cauzele profunde ale unor ameninţări neconvenţionale precum radicalizarea şi terorismul.

Ramona-Nicole Mănescu a pledat pentru exercitarea unui leadership politic cu viziune globală şi pentru folosirea eforturilor politice în favoarea rezolvării diferitelor probleme globale în primul rând prin colaborarea cât mai strânsă între aliaţi şi parteneri cu abordări comune. Totodată, demnitarul român a subliniat că este nevoie de o muncă mai intensă pentru gestionarea presiunilor şi iniţiativelor în sensul unei noi ordini mondiale, care să aibă în vedere păstrarea valorilor și intereselor fundamentale ale comunităţii transatlantice.

Bucharest Forum este o inițiativă a Institutului Aspen România, susținută de German Marshall Fund of the US¬ – Biroul din București şi de Ministerul Afacerilor Externe, alături de alte instituții guvernamentale din România. Evenimentul, ajuns în acest an la cea de-a opta ediție, s-a impus progresiv ca o reuniune anuală destinată schimbului de evaluări strategice pe teme de actualitate, între reprezentanți de marcă ai mediilor transatlantice (oficiali guvernamentali, analiști, jurnalişti, cercetători și membri ai unor organizații non-guvernamentale). La Bucharest Forum din acest an participă peste 350 de oficiali și experți din Europa, SUA, Orientul Mijlociu și Asia.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter



Listare

Email