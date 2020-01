Petrache: Incinerator în Ilfov doar în urma unui referendum

153208 – 30012020 – Judetul Ilfov are un plan de gestionare a deșeurilor care prevede colectare selectivă, sortare, valorificare a deșeurilor. Plus un depozit de materiale inerte care va fi închis ermetic și care nu va polua, a declarat Marian petrache, președintele Consiliului Județean Ilfov după întâlnirea de astăzi pe tema legată de gestionarea deșeurilor de la Ministerul Mediului.

”Planul nostru nu are prevăzut un incinerator. Acesta este, potrivit legii, exclusiv în atribuția Primăriei Municipiului București. Noi, în Ilfov, am finalizat strategia pe deșeuri și am obținut un angajament de finanțare din partea Comisiei Europene pentru planul nostru, care, repet, nu conține incinerator. Și începem operaționalizarea de la anul. Dacă vom primi vreo solicitare pentru teren unde să se facă incinerator vom cere toate avizele de mediu și vom consulta prin referendum populația din localitatea pe raza căreia s-ar propune construcția instalației. Fără cele două condiții nu dăm niciun PUZ. Orice altă discuție nu își are rostul”, a precizat Petrache.

