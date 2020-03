ANCOM ia măsuri

153761 – 17032020 – Ca urmare a intrarii in vigoare a Decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei care stabileste in sarcina ANCOM atributii specifice in vederea inlaturarii sau limitarii accesului la continutul stirilor false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, ANCOM va pune in aplicare masurile din decretul prezidential in stransa colaborare cu institutiile abilitate.

Potrivit dispozitiilor Ministerului Afacerilor Interne, furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut vor putea fi obligati prin decizie a ANCOM sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau persoanele care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire nu sunt din Romania, ANCOM poate obliga furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sa blocheze, imediat, accesul utilizatorilor din Romania la respectivul continut.

Identificarea si stabilirea caracterului de stire falsa cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire nu intra in atributiile ANCOM, aceasta responsabilitate revenind Grupului de Comunicare Strategica si Ministerului Afacerilor Interne, conform precizarilor emise de catre acesta.

ANCOM va respecta toate masurile impuse prin acest decret.

