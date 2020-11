DNA cere documente despre finanțele PSD și campania lui Nicușor Dan

157141 – 13112020 – Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au solicitat Autorității Electorale Permanente (AEP) documente despre campania electorală a primarului municipiului București, Nicușor Dan, susțin surse din Autoritate. De asemenea, Raportul de control asupra finanțelor PSD pentru anul 2019 va fi trimis de AEP la DNA. PSD trebuie să dea explicații la AEP și cu privire la cum a cheltuit 14 milioane de lei.

Surse din Autoritatea Electorală Permanentă au declarat pentru Europa Liberă că Raportul de control privind finanțele PSD va ajunge în această săptămână la Direcția Națională Anticorupție. Acesta tocmai a fost finalizat și, după ce va trece prin toate procedurile de avizare din cadrul Autorității, va pleca către procurorii DNA.

”A fost o solicitare din partea DNA în acest sens, noi trimitem instituțional ce ni s-a cerut. Nu este la inițiativa noastră, nu am cerut date suplimentare de ce vor Raportul de control privind PSD pentru 2019. Azi sau mâine urmează să fie trimis către DNA”, au precizat surse din Autoritatea Electorală Permanentă.

Deputatul Mircea Drăghici și senatorul Ștefan Mihu au fost trezorierii PSD în 2019.

Modul în care PSD a folosit subvenția publică primită de la bugetul de stat a fost cercetat de procurorii DNA și anul trecut. Fostul trezorier PSD, Mircea Drăghici, a fost condamnat în primă instanță la cinci ani de închisoare cu executare. Instanța a decis și confiscarea sumei de 19.000 de euro de la fostul social-democrat.

Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat la trei ani de închisoare pentru infracțiunea de delapidare și patru ani de închisoare pentru utilizarea subvențiilor în alte scopuri. Prin contopirea pedepselor, s-a stabilit că va avea de executat cinci ani de închisoare.

Mircea Drăghici și-a pierdut funcția de trezorier PSD în vara lui 2019, după condamnarea lui Liviu Dragnea. Cu toate acestea, el a fost cel care a semnat rambursarea sumelor pentru europarlamentare și s-a ocupat de finanțele partidului în prima jumătate a anului.

Înlocuitorul acestuia a fost senatorul Ștefan Mihu, care a preluat funcția după Congresul din iulie 2019. De numele lui Mihu este legată perioada în care partidul a fost condus de Viorica Dăncilă și campania de la prezidenția, unde partidul a primit rambursarea sumelor solicitate.

În cursul anului 2019, PSD a cheltuit, potrivit datelor oficiale, peste 215 milioane de lei. Partidul a beneficiat de cea mai mare subvenție acordată vreodată unui partid, aproape 144 de milioane de lei. Cu toate acestea, la finalul anului, social-democrații au raportat la Ministerul de Finanțe o datorie de peste 42 de milioane de lei și un deficit de peste 53,3 milioane de lei.

Până în acest moment, noua conducere a PSD nu a prezentat public pe ce s-au cheltuit aproape 40 de milioane de euro în 2019, anul în care partidul a înregistrat un eșec la alegerile europarlamentare, dar și la cele prezidențiale.

După Congresul extraordinar în care Marcel Ciolacu a devenit președintele PSD, a fost schimbat iar trezorierul partidului. Senatorul Ștefan Mihu, care nu a mai prins un loc pe listele PSD, a fost înlocuit de Marius Iancu, un apropiat al secretarului general Paul Stănescu. Noul trezorier este deputat în județul Olt.

Autoritatea Electorală Permanentă a trimis către Partidul Social-Democrat o notă de constatare în care se cer date explicative despre anumite facturi. PSD are termen până la sfârșitul acestei luni pentru a prezenta documentele justificative în baza cărora s-au făcut anumite plăți. Conform surselor din AEP, este vorba de facturi în valoare de aproximativ 14 milioane de lei.

”Eu nu am fost la partid, sunt în teritoriu. Am înțeles că s-a primit Raportul de la AEP în cursul zilei de ieri, vă dați seama că nu am ajuns să îl lecturez. Cred că e un termen pentru 30 noiembrie, nu am detalii, trebuie să ajung la București săptămâna viitoare să văd ce scrie în raportul respectiv. Nu știu că raportul va ajunge la DNA, urmează să văd din Raport ce s-a întâmplat în 2019”, a declarat pentru Europa Liberă noul trezorier al PSD, Marius Iancu.

Numirea lui Marius Iancu în poziția de trezorier PSD a avut loc în cadrul unui Consiliul Politic Național care s-a desfășurat la finalul lunii octombrie.

Europa Liberă a dezvăluit în această vară că DNA a cerut documente de la PSD și PNL, pentru a verifica cum au fost cheltuite sumele din subvenția primită. Solicitarea DNA către Autoritatea Electorală Permanentă privind PNL a fost făcută în decembrie 2019, iar pentru PSD în martie 2020.

Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, a confirmat în luna iunie că la nivelul instituției se fac cercetări cu privire la subvențiile date partidelor politice pentru a se verifica dacă banii au fost cheltuiți în conformitate cu prevederile legale sau în interesul unor persoane individuale.

DNA a solicitat documente din campania lui Nicușor Dan

DNA a trimis o solicitare către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și în legătură cu documente din campania electorală a primarului Capitalei, Nicușor Dan, au precizat pentru Europa Liberă surse din AEP.

În luna septembrie, PSD a depus mai multe plângeri penale pe numele lui Nicușor Dan, una fiind făcută de fostul edil, Gabriela Firea. O altă plângere penală a fost depusă de senatorii PSD Daniel Zamfir și Șerban Nicolae, împreună cu deputații Florin Manole, Beatrice Tudor și Aida Căruceru pentru săvârșirea faptelor de șantaj, trafic de influență, fals în declarații, spălare de bani și luare de mită.

Înaintea alegerilor locale, Nicușor Dan a depus și el o plângere penală împotriva Gabrielei Firea și împotriva primarului de la Sectorul 3 pentru emiterea de autorizații de construcție în spații verzi.

”PSD încearcă să resusciteze, acum în campanie, un fake news, pe care l-au fabricat la locale, dând de lucru inutil procurorilor DNA prin plângeri împotriva mea. Singura informație adevărată este că pesediștii au făcut plângere la DNA împotriva mea acum câteva luni, legat de donațiile pe care le-am primit în campanie, despre care toată lumea știe că au fost transparente. Acum încearcă iar să lege numele meu de această instituție și apoi să dezinformeze. PSD trebuie să învețe să facă și campanii fără minciuni. Probabil, cei care au probleme cu DNA sunt exact cei care răspândesc fake-news-uri și fac denunțuri calomnioase”, a fost poziția lui Nicușor Dan, exprimată pentru Europa Liberă.

Cu toate acestea, Nicușor Dan nu a contrazis informația că DNA a solicitat documente de la AEP în legătură cu campania sa de la locale.

