În 2019, peste trei sferturi dintre coletele interne au fost livrate în cel mult o zi

157421 – 04122020 – ”Raportul de date statistice privind serviciile postale in anul 2019 realizat de ANCOM reflecta o usoara tendinta de scadere a pietei, cu 3%, pe ansamblul traficului, dar si al veniturilor totale in valoare de 3 miliarde lei. Scaderile au fost semnificativ atenuate de cresterea traficului de colete cu 27% pentru al doilea an consecutiv, ca efect al intensificarii comertului electronic, atat la nivel intern, cat si international. Coletele au adus trei sferturi din veniturile serviciilor postale in 2019″, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM.

Traficul postal in 2019

Din totalul de 561 de milioane de trimiteri postale (in scadere cu 3% fata de anul 2018), cele mai multe sunt trimiteri de corespondenta (65%), in timp ce coletele au reprezentat 26% din totalul traficului, restul fiind reprezentat de alte categorii de trimiteri postale. Numarul mediu de trimiteri postale pe locuitor a fost de 29, din care 19 au fost trimiteri de corespondenta, iar 8 au fost colete.

Colete

Traficul de colete a crescut cu 27% pana la 146 de milioane si a generat venituri de peste 2,2 miliarde de lei, insemnand un venit mediu de peste 15 lei/colet (13 lei pentru un colet intern, trimis pe teritoriul Romaniei, comparativ cu 105 lei pentru un colet international, trimis din Romania catre alte tari).

Coletele interne au fost livrate in medie in 1,4 zile de la intrarea in retelele postale, 78% dintre acestea fiind livrate in ziua imediat urmatoare, doar 1% fiind transmise in 5 zile sau mai mult. Dupa cum era de asteptat, 9 din 10 colete au fost livrate la adresele precizate de clienti (domiciliu, serviciu), sub 1% fiind livrate prin intermediul sistemelor automate.

Corespondenta

Desi detin o pondere de 65% din totalul traficului postal din Romania, trimiterile de corespondenta si imprimatele au generat doar 22% din veniturile pietei, venitul mediu obtinut pentru o astfel de trimitere fiind de 1,8 lei.

Livrata intern, o astfel de trimitere a generat in medie 1,5 lei si a ajuns la destinatar in medie in 2,9 zile, dublu comparativ cu un colet.

Valoarea pietei serviciilor postale

Valoarea totala a pietei serviciilor postale a fost de 3,04 miliarde lei in anul 2019, cu 3% mai putin fata de 2018. Astfel, un locuitor a generat pe parcursul anului 2019, in medie, venituri pentru furnizorii de servicii postale in valoare de 157 lei.

In functie de veniturile din servicii postale obtinute in anul 2019, principalii competitori de pe piata serviciilor postale din Romania sunt Fan Courier, cu o cota de piata de 23%, Compania Nationala Posta Romana (22%) si Urgent Cargus cu 12% din totalul veniturilor.

Serviciul universal

Traficul de trimiteri din sfera serviciului universal a ajuns la 193 de milioane de trimiteri postale in anul 2019 (in crestere cu 7% fata de anul anterior). Din totalul de trimiteri incluse in serviciul universal, 84% au fost trimiteri interne (163 de milioane de trimiteri, in crestere cu 13% comparativ cu anul anterior), iar restul de 16% au fost trimiteri internationale (30 de milioane de trimiteri).

In 2019, prin serviciul universal au fost distribuite 27,7 milioane taloane de plata a drepturilor de protectie sociala si documente de informare intocmite de Casa Nationala de Pensii Publice.

Serviciul universal a contribuit astfel cu 34% la realizarea traficului postal si cu 19% la realizarea veniturilor.

Reclamatii privind serviciile postale

Numarul total de reclamatii primite de furnizorii de servicii postale a crescut cu 12% in anul 2019 (627 mii reclamatii), insa ponderea celor considerate ca fiind intemeiate (105 mii) a ramas la 17% din total. Pentru 48 mii au fost acordate despagubiri, in valoare totala de 14,3 milioane de lei, insemnand o valoare medie a unei despagubiri de 269 lei, in crestere cu 6%.

