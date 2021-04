Cîțu: Ne gândim să renunțăm la mască după ce avem zece milioane de persoane vaccinate

159329 – 23042021 – Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021 s-a reunit joi la Guvern. Premierul, miniștrii și reprezentanții DSU și INSP au discutat despre măsurile care ar putea fi luate, dacă vaccinarea merge bine. ”Trebuie să ne gândim la a renunța la mască după ce avem acea țintă de zece milioane de persoane vaccinate”, a declarat premierul Florin Cîțu, după prima ședință a Comitetului.

”Am avut o şedinţă, şedinţa Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie. E, de fapt, primul pas, o şedinţă pe care eu o aştept de un an de zile, pentru că în momentul în care am intrat în starea de urgenţă, anul trecut, era complicat să vedem acest scenariu: cum vom reveni la normalitate. Astăzi putem să vedem cum revenim la normalitate, de aceea avem acest comitet interministerial, care să pregătească prima bornă, prima parte. 1 iunie nu înseamnă că revenim cu totul la normalitate, dar înseamnă un prim pas, un pas important. Am spus că atunci putem să facem acest lucru, dacă avem aproape 35% din populaţia care trebuie să fie vaccinată, o vaccinăm, deci depinde de noi. (…) A fost o şedinţă în care s-a aprobat regulamentul, o şedinţă în care le-am spus colegilor mei cum cred că ar trebui să lucreze. Fiecare minister va veni cu propuneri pe care le discută întâi cu sectoarele pe care le are în subordine”, a explicat Florin Cîţu la Palatul Victoria.

Premierul a adăugat că, după discuţiile sectoriale, propunerile rezultate vor trebui filtrate şi la nivelul ministerelor. ”Sunt toate ministerele pentru că toate ministerele au avut tot felul de măsuri anul acesta, care au afectat activitatea sectoarelor pe care le monitorizează, le administrează. Bineînţeles, Ministerul Sănătăţii, bineînţeles Ministerul Afacerilor Interne sunt acolo pentru că toate aceste măsuri vor trebui discutate şi cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne şi vor trebui filtrate. A fost o şedinţă sau o întâlnire pe care o aştept de un an de zile care ne dă speranţă. (…) Începem să ne gândim la revenirea la normalitate. Le-am spus colegilor mei că săptămânal este în regulament să se întâlnească, dar pot avea şedinţe extraordinare oricând şi îi încurajez să se întâlnească oricând, ca să putem să avem pe masă cât mai repede soluţii pe care să le prezentăm public, pentru ca apoi să ne putem pregăti pentru această revenire la normalitate, prima fază a revenirii la normalitate de la 1 iunie”, a declarat Cîţu. El a reiterat importanţa vaccinării împotriva noului coronavirus. ”Ştiu că o spun de foarte multe ori, dar depinde doar de noi. O campanie de vaccinare de succes aduce şi normalitatea în România”, a susţinut prim-ministrul

