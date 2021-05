Acoperirea cu servicii de comunicații în Delta Dunării, în dezbatere la Tulcea

159820 – 28052021 – ANCOM, cu sprijinul Consiliului Judetean Tulcea, a organizat la Tulcea o conferinta dedicata informarii publicului cu privire la disponibilitatea serviciilor mobile de voce si internet si riscurile de roaming involuntar in zona Deltei Dunarii. Potentialul turistic al unei zone poate fi influentat, printre altele, si de accesibilitatea serviciilor de telefonie si de internet, iar in ceea ce priveste Delta Dunarii acest aspect este cu atat mai important fiind vorba de zone extinse in mijlocul naturii si zone accesibile doar cu un numar restrans de mijloace de transport. Impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale, ANCOM a analizat disponibilitatea serviciilor de comunicatii in aceasta zona cu un important potential pentru Romania si instrumentele care pot fi utilizate pentru a creste gradul de conectivitate a acestei zone.

Acoperirea cu servicii de comunicatii in Delta Dunarii

Informatiile colectate si procesate de Autoritate in cadrul unor ample campanii de monitorizare si verificare a acoperirii cu semnal de voce mobila derulate in ultimii ani sunt disponibile publicului larg prin intermediul unei platforme electronice de informare, www.aisemnal.ro, unde cei interesati pot vedea gradul de acoperire cu servicii mobile pentru intreaga tara.

In cadrul campaniei de monitorizare derulata in anul 2020, ANCOM a efectuat masuratori si pe toate traseele turistice din Delta Dunarii, care au aratat ca zonele fara semnal de voce mobila sunt lacul Puiu si lacul Rosu. Zonele cu semnal la limita de sensibilitate sunt: Garla Sontea, canalul Stipoc, Chilia Veche, lacul Casla, garla Somova, lacul Telincea, Chilia Veche, canalul Sulimanca, lacul Matita, canalul Radacinoasele, Chilia Veche, canalul Cardon, Periprava, golful Musura, Letea (Sfistofca), canalul Sireasa, canalul Mila 35 si partial Tulcea.

De asemenea, tinand cont de localizarea Deltei Dunarii in apropierea granitelor Romaniei, exista riscul ca utilizatorii sa intre in roaming involuntar, adica echipamentele utilizatorilor sa se conecteze la reteaua furnizorilor care opereaza in statele vecine – Moldova si Ucraina. In Delta Dunarii, zonele cu risc de roaming involuntar se gasesc cu precadere in partea de nord, la granita cu Ucraina.

Solutii pentru extinderea de retele de comunicatii electronice

Un instrument care inlesneste extinderea de retele de comunicatii electronice este Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice (Legea infrastructurii). Acest act normativ a fost conceput in special pentru a veni in sprijinul autoritatilor si al furnizorilor de retele de comunicatii electronice in vederea dezvoltarii si extinderii retelelor, prin stabilirea unor proceduri transparente si nediscriminatorii de incheiere a contractelor de acces pe proprietatea publica, precum si printr-o mai mare flexibilitate in alegerea instrumentului legal de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publica sau private, dar si prin reglementarea unor masuri destinate facilitarii construirii propriu-zise a retelelor.

Legea infrastructurii (Legea nr. 159/2016) creeaza cadrul propice pentru accesul liber al furnizorilor de retele la proiectele de infrastructura fizica realizate cu participarea sau sprijinul autoritatilor administratiei publice centrale ori locale sau finantate, total ori partial, din fonduri publice.

Conferinta organizata la Tulcea

Evenimentul a adus la masa discutiilor reprezentanti ai Consiliului Judetean Tulcea, ai altor institutii ale administratiei publice locale, reprezentanti ai mediului privat din domeniul turismului, organizatii nonprofit locale cu activitati in domeniul protejarii mediului sau a promovarii turismului pentru a identifica problemele cu care se confrunta autoritatile locale si furnizorii din regiune si a eventualelor solutii care ar putea fi aplicate.

