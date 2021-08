Viteza medie de transfer date prin internetul fix in 2020, in crestere cu 25% la nivel national

Viteza medie de transfer date prin internetul fix in 2020, in crestere...

160884 – 17082021 – “Calitatea serviciilor de acces la internet s-a mentinut pe parcursul anului 2020, fiind inregistrate imbunatatiri in cazul serviciilor de acces la internet la punct fix, chiar si in conditiile cresterii traficului de date inregistrat in contextul intensificarii utilizarii acestor servicii in anul pandemic 2020. Statisticile elaborate de ANCOM pe baza testelor efectuate pe platforma Netograf arata ca in anul 2020 romanii au experimentat o viteza medie de download la nivel national de 185,8 Mbps pentru internetul fix, in crestere cu aproape 25% comparativ cu anul anterior, in timp ce viteza medie inregistrata pentru internetul mobil s-a mentinut constanta, la 24,2 Mbps, performante remarcabile in contextul pandemiei si al volumului sporit de comunicatii fixe si mobile”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM.

Media nationala – download si upload internet fix

Testele efectuate de utilizatori pe platforma Netograf arata ca in anul 2020 viteza medie de download la nivel national pentru internetul fix a crescut cu aproape 25% fata de anul 2019, pana la 185,8 Mbps, in timp ce viteza medie de upload s-a mentinut constanta la 111,4 Mbps.

Datele inregistrate prin intermediul platformei informatice Netograf referitoare la vitezele de transfer se coreleaza cu tendinta generala rezultata din raportarile de date statistice ale furnizorilor de comunicatii electronice corespunzatoare vitezelor de transfer si traficului lunar mediu pe locuitor, calculate de ANCOM pe baza raportarilor furnizorilor.

Astfel, cifrele evidentiate de masuratorile Netograf reflecta cresterea numarului conexiunilor de foarte mare viteza (cel putin 100 Mbps) la puncte fixe cu 16% fata de anul precedent, ponderea conexiunilor de foarte mare viteza ajungand la 80% la sfarsitul anului 2020. Implementarea solutiilor necesare pentru sustinerea vitezelor mai mari se reflecta si in cresterea semnificativa, peste evolutiile din anii anteriori, a traficului lunar mediu pe locuitor din anul 2020 la valori de 44 GB/locuitor/luna, de peste 50% fata de anul anterior.

Statistici la nivelul judetelor

In anul 2020 se poate constata, in general, o tendinta de crestere a valorilor vitezelor medii de download si upload pentru conexiunile de internet fix inregistrate la nivel de judet, comparativ cu anul 2019.

Viteza medie de download pentru conexiunile de internet fix variaza de la un judet la altul, intre 95,2 Mbps (Covasna) si 235,5 Mbps (Ialomita). In ceea ce priveste conexiunile de internet mobil, viteza medie de download variaza intre 12,9 Mbps (Giurgiu) si 48,9 Mbps (Vrancea).

„In contextul cresterii cu aproximativ 30% a traficului de internet in retelele fixe pe durata anului 2020, determinata de implementarea muncii la distanta, mutarea cursurilor scolare si universitare in mediul online si de cresterea semnificativa a componentei de entertainment online, cresterea vitezelor de transfer de care au beneficiat utilizatorii reprezinta un indicator important al rezilientei retelelor si al performantei serviciului de acces la internet din Romania. Pe parcursul anului trecut, toti furnizorii au luat masuri pentru monitorizarea mai eficienta a capacitatii disponibile a retelei si ajustarea rapida in functie de necesitati, pentru modernizarea echipamentelor de retea si pentru simplificarea si eficientizarea procesului de achizitie”, a adaugat vicepresedintele Lovin.

Media nationala – download si upload internet mobil

Rezultatele testelor efectuate de utilizatori pe platforma Netograf indica o viteza medie de download la nivel national pentru internetul mobil de 24,2 Mbps, pastrandu-se constanta comparativ cu anul 2019, respectiv o viteza medie de upload de 10,2 Mbps pentru internetul mobil la nivel national pe parcursul anului 2020, in scadere cu 19%.

Raportul ANCOM privind calitatea serviciului de acces la internet in anul 2020 a fost realizat pe baza unui numar de 322.777 de teste valide efectuate prin intermediul celor trei tipuri de aplicatii Netograf: web, aplicatii pentru terminale fixe si aplicatii pentru terminale mobile.

Raportul ofera, pe langa informatiile privind vitezele de download si upload si informatii cu privire la intarzierile si variatiile intarzierilor de transfer a pachetelor de date atat pentru furnizorii de servicii de acces la internet fix, cat si pentru furnizorii de servicii de acces la internet mobil, statistici pe judete privind numarul de teste, vitezele de download si upload medii si intarzierile medii, precum si informatii legate de termenele necesare pentru furnizarea serviciului de acces la internet, termenele de remediere a deranjamentelor sau frecventa reclamatiilor utilizatorilor si termenul de solutionare a acestora.

